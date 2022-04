Come studiare psicologia dinamica? Per molti tra gli esami più difficili di psicologia, la psicologia dinamica rappresenta, in effetti, un bel grattacapo. Niente di insuperabile, comunque: studio, costanza ed impegno ripagano sempre, ed anche in questo caso possono permetterti di superare con ottimi profitti il relativo esame. Ma come fare per studiare al meglio la materia? Ecco alcuni consigli utili.

Cosa studia la psicologia dinamica

La psicologia dinamica è la branca della psicologia che studia, analizza e descrive gli aspetti della psicodinamica. Come Wikipedia insegna, quest’ultima è “l’insieme di meccanismi e processi psichici sottesi al comportamento e più in generale alla personalità di un individuo, preso singolarmente o in relazione ad altri.

La materia si basa su un approccio che afferma che “gli atti umani sono comprensibili e prevedibili solo attraverso un’analisi delle precedenti esperienze e stati motivazionali dell’organismo piuttosto che attraverso una semplice descrizione degli stimoli oggettivi che precedono temporalmente gli atti umani”. Si fonda, in sostanza, su un concetto mentale che si oppone al meccanismo e al rapporto di causa/effetto facendo affidamento sulla dinamica dell’inconscio.

Come studiare psicologia dinamica, consigli

Essendo l’obiettivo della materia studiare l’inconscio della mente umana (perché è questo che è responsabile della maggior parte delle cose che facciamo), attenzione particolare deve innanzitutto essere riservata proprio a questo. E’ impossibile studiare psicologia dinamica senza avere una buona conoscenza dell’inconscio, di Freud e della psicoanalisi. Si può dire, infatti, che Freud sia stato il pioniere dell’interesse per il carattere dinamico della persona. Anche se, prima di lui, molti pensatori e filosofi, ritenevano che l’essere umano fosse diviso in vari principi. Sarebbe bene approfondire anche il loro pensiero.

Tornando a Freud, i suoi principali contributi alla psicologia dinamica risiedono nella costruzione delle istanze psichiche note come l’Es, l’Io, e il Super-io. Non è solo l’inconscio, tuttavia, a dover essere approfondito quando ci troviamo a studiare psicologia dinamica. Anche il conscio quale livello dello della mente nel quale risiedono ricordi, pensieri e percezioni ed il preconscio, ovvero il collegamento tra il livello conscio e quello inconscio, devono essere attenzionati. Quest’ultimo, in particolare, è il luogo nel quale le emozioni, i ricordi ed i pensieri non sono consapevoli ma possono essere “trovati”.

Bene, speriamo che questi consigli possano esserti di aiuto.

Leggi anche: