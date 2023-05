Concerto Primo Maggio 2023: news

Parte il conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma, il tradizionale appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che andrà in onda in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 lunedì 1 maggio dalle ore 15.15 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intera manifestazione sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in streaming che on demand. Oltre 6 ore di musica live, testimonianze e riflessioni per uno spettacolo imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà tornare protagonista Piazza San Giovanni.

Pre show (ore 14):

• Wepro

• Leo Gassmann

• Iside

• Savana funk

• Camilla Magli

Prima Parte – dalle ore 15:15 alle 19:00

• Gaia

• Bnkr44

• Alfa

• Giuse The Lizia

• Ciliari

• Mille

• i vincitori del Contest 1MNEXT (Etta, Maninni, Still Charles)

e il vincitore del contest ‘Sicurezza stradale in musica’ (Hermes)

• Rose Villain

• Wayne

• Tropea

• Napoleone

• Uzi Lvke

• Epoque

• Ginevra

• Serendipity

• L’Orchestraccia

• Fulminacci

• Mara Sattei

• Paolo Benvegnù

• Il Tre

Dalle 19 alle 20 pausa tv per il TG ma la piazza continuerà a ballare con il dj set di Ema Stokholma.

Seconda Parte – dalle ore 20:00 alle 00:15

• Ariete

• Geolier

• Coma_Cose

• Matteo Paolillo

• Levante

• Aiello

• Baustelle

• Johnson Righeira

• Francesco Gabbani

• Carl Brave

• Tananai

• Piero Pelù con Alborosie

• Lazza

• Ligabue

• Emma

• Mr.Rain

• Rocco Hunt

• Aurora

Alle voce degli artisti che si esibiranno sul palco del Primo Maggio si uniscono gli interventi del divulgatore scientifico Carlo Rovelli, dello scrittore e drammaturgo Stefano Massini e del cantautore Avincola. Alla conduzione troviamo come sempre Ambra Angiolini, questa volta insieme a Biggio (c’è chi ipotizza anche una incursione di Fiorello).

San Giovanni in Laterano: come arrivare in piazza

Per arrivare in Piazza San Giovanni in Laterano che si trova a circa 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana San Giovanni, sulla linea A, a sole 3 fermate a sud della Stazione Termini, ricordiamo che ci sono diversi modi anche se la fermata San Giovanni della metro sarà chiusa per evitare troppi disagi (ma è possibile scendere alla fermata Manzoni oppure Re di Roma e fare pochi minuti a piedi). Oltre al tram 3, ci sono le linee 186, 218, 665, 850, 16, 81, 85, 571, 650, 117, 650, 714, 85 e 87 che però saranno deviate in questa giornata così particolare. Sarà necessario controllare il sito di Atac per capire le fermate più vicine.

