L’esame di maturità è un momento che ricorderai per tutta la vita, vada come vada: oltre ai meriti scolastici, c’è un altro modo per alzare il voto che dovresti considerare per accedere ad un buon voto. Si tratta dei crediti extrascolastici! In generale dobbiamo dire che a partite dal terzo anno di scuola superiore o del liceo, otterrai un punteggio in base alla tua media scolastica che sarà tradotto in crediti formativi; a questi se ne aggiungeranno altri se avrai sostenuto delle attività attinenti ma non prettamente scolastiche.

Nel corso dell’anno scolastico, sostenere delle attività extrascolastiche sia interne che esterne alla scuola, ti porterà ad avere un punteggio finale più alto. Se fai corsi di inglese, di arte, di teatro con certificazione finale puoi ottenere dei crediti in più. Questo tipo di attività è facoltativo ma fortemente consigliato. Naturalmente, per far sì che ti venga riconosciuto qualcosa, le attività extrascolastiche devono essere riconosciute e autorizzate dalla tua scuola. Quindi prima di iscriverti controlla con la segreteria scolastica che quello che stai facendo verrà effettivamente convertito.

Crediti extrascolastici: tutto quello che devi sapere

Come si calcolano i crediti extrascolastici? Il credito formativo è valutato in massimo 0,5 punti per le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Possono essere ottenuti per meriti sportivi, linguistici, di volontariato e artistici in generale.

Facciamo un esempio: se fai un corso di primo soccorso:

First Aid ECM – (8 ore – 11,5 crediti) Il corso ti insegnerà ad aiutare le persone che hanno subito un trauma prima dell’arrivo dei soccorsi. Si tratta di un’esperienza formativa importante per lo studente, che rilascia una certificazione ed è riconosciuto da tutte le scuole oltre ad essere valutato positivamente in sede di discussione di voto. Quest’anno, poi, bisogna dirlo è appena cambiata la normativa in merito all’assegnazione di crediti; nel 2022 verranno assegnati:

50 per il percorso scolastico svolto dallo studente

50 per l’esame di stato, divisi tra la prova di italiano che ne vale massimo 15, la seconda prova che ne vale altri 15 e l’orale che invece vale 20 crediti.

Non ci sarà quindi la terza prova ma i crediti svolgeranno un ruolo importantissimo nella determinazione del voto finale perché costituiranno il 50% della quotazione; ecco perché i crediti extrascolastici, in questo senso, giocano un ruolo fondamentale. Se non hai ancora deciso quale tipo di attività svolgere, sei ancora in tempo ma devi sbrigarti! All’esame di maturità manca davvero poco ed è importante arrivare con tutti i documenti sistemati.