Didacta – il più importante evento fieristico dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica – quest’anno raddoppia: dopo il grande successo dell’ultima edizione tenutasi a Firenze dal 20 al 22 maggio 2022, infatti, ci si appresta ora a fare il bis con la prima edizione di Didacta Sicilia che si svolgerà da giovedì 20 a sabato 22 ottobre presso la Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia di Catania.

La manifestazione è organizzata da Fiera Didacta Italia con la collaborazione e il sostegno della Regione Siciliana, oltre che di INDIRE (Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) in qualità di partner scientifico.

Il programma di Didacta Sicilia 2022 è ricchissimo: durante i tre giorni, infatti, verranno proposti – sia dal comitato scientifico che dalle aziende partecipanti – ben 230 eventi tra workshop immersivi, seminari e convegni rivolti a dirigenti, docenti e formatori di ogni ordine e grado (dall’asilo nido all’università, fino alla formazione professionale).

La manifestazione ha come filo conduttore la tematica dell’innovazione didattica, ma saranno approfondite tutta una serie di questioni all’ordine del giorno quali:

il diritto allo studio e la lotta alla dispersione scolastica,

l’utilizzo delle risorse comunitarie e del Pnrr

la ricerca scientifica come chiave per lo sviluppo

il rapporto tra il sistema dell’alta formazione e il mondo produttivo

le buone prassi in campo educativo e l’attenzione alla memoria

Parteciperanno inoltre a Didacta Sicilia 2022 le migliori aziende del settore che presenteranno le ultime novità applicabili al campo della formazione, soprattutto in termini di tecnologie hardware e software: computer, lavagne interattive, piattaforme innovativi, perfino microrobot!

Didacta Sicilia 2022: gli eventi da segnalare

Tra gli eventi da segnalare c’è sicuramente il convegno del giorno di apertura, giovedì 20 ottobre, alle ore 13,45 su “Investire nello sviluppo della scuola delle isole e aree interne. Il valore della rete e del mentoring territoriale”. Un altro appuntamento da non perdere è la mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino”, ospitata negli spazi gestiti dall’ANSA aggiornata in occasione del trentennale delle stragi mafiose del ’92.

Tra i brand come non citare Acer, leader di mercato in Italia nel settore Education, che sarà presente a Fiera Didacta Sicilia con degli stand dedicati dove i visitatori potranno toccare con mano i device Acer dedicati al mondo della didattica oltre che partecipare a workshop gratuiti organizzati in collaborazione con i partner del settore scolastico. Si parlerà anche degli ultimi due programmi di formazione e aggiornamento tecnologico ideati dall’azienda: Acer Academy, una piattaforma di corsi gratuiti di formazione, e Acer Teacher Community che offre l’opportunità di confrontarsi tra insegnanti.

Molto interessanti anche gli eventi organizzati da MR Digital, società italiana di integrazione e di consulenza tecnologica, come ad esempio il convegno “La Scuola 4.0 – 5 dirigenti in cerca di FUTURA”, previsto per giovedì 20, dedicato al Piano Scuola 4.0 e al percorso necessario per rendere i finanziamenti del PNRR un’occasione per ammodernare il settore scolastico italiano. All’interno dello stand di MR Digital inoltre verrà dato grande spazio a BricksLab, la piattaforma digitale che offre la possibilità agli insegnanti di costruire lezioni interattive e schede da condividere con i propri studenti, oltre che di confrontarsi con i colleghi tramite la sezione “Community”.

Per scoprire tutte le altre novità di Didacta Sicilia 2022 non vi resta che visitare la fiera, dal 20 al 22 ottobre presso la Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco (CT).