EARTH DAY, GIORNATA DELLA TERRA 2022: TEMI SVOLTI E RFLESSIONI

L’Earth Day è un giorno speciale in cui si riflette sulla salvaguardia dell’ambiente e in generale sul nostro pianeta Terra. Si tratta di una giornata che viene celebrata da un po’ di anni e che le Nazioni Unite hanno fissato un mese e 2 giorni dopo l’equinozio di primavera, cioè il 22 aprile. La Giornata della Terra è stata fortemente voluta dal senatore statunitense Gaylord Nelson, e ancora prima era stata proposta dal presidente Kennedy. Ad oggi sono circa 192 i paesi che celebrano l’Earth Day, e oltre un miliardo di persone, ogni anno, partecipano ad eventi e manifestazioni in tutto il mondo.

Si tratta di un modo per sensibilizzare la gente e riuscire a rispettare l’ambiente, utilizzando i comportamenti giusti per ridurre l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. Insomma, è un evento educativo a cui di certo gli studenti non dovranno assolutamente mancare: se anche la vostra scuola parteciperà all’Earth Day o il vostro insegnante vi ha assegnato un tema da svolgere o una ricerca, fermatevi qui! In questa guida abbiamo raccolto per voi temi, tesine e appunti per riflettere sull’argomento e vivere con consapevolezza la Giornata Mondiale della Terra 2022.

