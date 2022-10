L’Italia è il paese del buon cibo, del buon clima e del buon gusto. Nessuno di questi tre aspetti, però, avrebbe fatto breccia se alle spalle non vi fossero state eccellenti capacità comunicative in grado di plasmare alcuni dei più grandi brand al mondo. Non a caso proprio il mondo del lusso è stato per lungo tempo in cima ai traini del PIL nazionale: sviluppare prodotti e servizi di lusso fa parte della nostra vocazione di Paese che si ispira alla qualità e che, pur tra mille problemi, ha sempre saputo tenere l’asticella dell’ambizione sempre molto alta.

L’Education Week 2022 è occasione per puntare anche su questo essenziale aspetto, potenziale leva di rilancio per l’economia nazionale. L’open lesson 24ORE Business School ispirata al “Master Luxury & Fashion Management” (qui tutti i dettagli) è una vera e propria convocazione: i giovani laureati o laureando in discipline economiche, umanistiche e della moda che intendano acquisire competenze chiave per ricoprire ruoli di prestigio nel comparto del lusso hanno ora una via preferenziale per poter investire sulla propria ambizione e sulle proprie passioni.

Luxury & Fashion: formazione è opportunità

24ORE Business School ha messo a punto questo master per fornire “le competenze gestionali ed economiche per inserirsi nel settore lusso e moda grazie ad un programma in linea con le attuali tendenze del mercato e le esigenze delle aziende“: una risposta ad una domanda emergente dai grandi brand, insomma, che non sempre trova risposta sul mercato del lavoro ove si cercano invece talenti e formazione da cui far nascere nuove generazioni di professionisti e imprenditori.

Sei mesi di formazione più sei mesi ulteriori di stage garantito (con il 95% di conferme dopo il periodo di stage) sono l’inizio di una nuova grande opportunità. Il corso prevede la scelta opzionale del live streaming come forma didattica standard, ma prevede altresì la formula in presenza con quattro giornate di impegno settimanale. Il master si snocciola su 8 moduli:

Scenario attuale e nuove sfide del settore tra globalizzazione, sostenibilità e innovazione L’industria della moda, del lusso e del lifestyle: settori di riferimento e scenario macroeconomico Marketing & brand management La supply chain Fashion buying & merchandising Comunicazione, digital marketing e social strategy Strategie omnichannerl, customer experience e retail management in ottica sostenibile Internazionalizzazione, sostenibilità e CSR

Un master a numero chiuso, un’opportunità per un futuro aperto. Il webinar organizzato in occasione dell’Education Week è soltanto un modo per chiamare a raccolta quanti guardano al lusso come un’opportunità troppo lontana per poter essere agguantata, quando in realtà formazione, passione, competenza e abnegazione sono le chiavi che possono facilmente aprire una grande opportunità.

