L’esame di maturità 2022 ci sta facendo tribolare parecchio. Le ultime novità riguardano l’ordinanza divulgata oggi, 14 marzo, dal Ministero della Pubblica Istruzione. Secondo gli ultimi aggiornamenti l’esame di stato prenderà il via il 22 giugno con la prima prova alle 8:30. Seguirà la seconda prova il giorno seguente e infine l’oralo diviso in tre tempi (si parlerà di Educazione Civica, PCTO e di un problema o un quesito elaborato dalla commissione stessa).

Il corpo che giudicherà il tuo esame sarà composto dai tuoi professori e da un Presidente di Commissione Esterno. Il voto sarà elaborato in 100 (con il minimo fissato a 60) e grazie ad una serie di bonus potrai ambire anche alla lode.

Potrebbe interessarti anche:

Esame di Maturità 2022: come si calcola il voto?

Il calcolo del voto di maturità interessa molti per cui lo riportiamo qui perché tu possa farti un’idea, tabella alla mano:

I Crediti formativi ottenuti nel triennio vengono calcolati sulla base di un minimo di 22 e un massimo di 40 punti.

Alla prima prova ti verrà assegnato un voto che va da 0 a 20 punti.

ti verrà assegnato un voto che va da 0 a 20 punti. Alla seconda prova ti verrà assegnato un punteggio che va da un minimo di 0 a un massimo di 15 punti.

ti verrà assegnato un punteggio che va da un minimo di 0 a un massimo di 15 punti. Al colloquio orale ti verranno assegnati da 0 a 25 punti.

Questo proprio perché è stato riconosciuto il maggiore peso esercitato dall’orale rispetto che all’esame scritto. Per sapere a quanti decimi corrisponde il voto in ventesimi, non devi fare altro che moltiplicare il voto che hai preso in una delle prove per 10 e dividere tutto per 20. Se, per esempio, hai totalizzato un punteggio di 14/20, devi fare proprio così: (14×10)/20=7.

Ora che il calcolo del voto dovrebbe essere chiaro non ti resta che prepararti per gli esami iniziando a studiare tutte le materie. Il conto alla rovescia è iniziato: ormai mancano meno di 100 giorni. Importante è tenere a mente che non ti verrà richiesto niente che tu non abbia già fatto ed è quindi sufficiente ripassare le materie che hai già studiato e cercare le soluzioni alle prove all’interno. Non lasciarti travolgere dal panico: ti basterà fare un esame pulito e regolare perché tutto vada nel migliore dei modi. Non ti lasciar travolgere: prenditi anche del tempo per te stesso. Nessuno vuole che tu ci arrivi troppo agitato!