Esame di Maturità 2022: come verranno assegnati i punti?

La maturità 2022 è alle porte: ormai manca davvero pochissimo ed è importante essere aggiornati su tutte le novità d’esame.

Confermate le due prove scritte e il colloquio orale, viene però rimodulata la divisione del punteggio tra i tuoi anni scolastici e la prova finale. Nella prima versione dell’ordinanza si parlava di 40 punti per il triennio finale e di 60 per le prove d’esame (20 per ciascuno scritto, 40 per l’orale). Nella nuova versione, invece, qualcosa è cambiato.

Intanto proseguono in tutta Italia le proteste contro l’alternanza scuola lavoro: mai come quest’anno l’attenzione sulle scuole superiori è stata così alta.

Maturità 2022: come calcolare il punteggio finale

L’avvicinarsi dell’esame di maturità è sempre un momento importante per gli studenti perché implica tutta una serie di bilanci relativi al percorso che si è fatto. Si fanno, poi, sempre più stringenti se si considerano i punteggi assegnati per le prove e il relativo calcolo del voto finale: quest’anno verranno attribuiti 50 crediti per il triennio finale e 50 per le prove di esame. Dovrai considerare 15 punti per ogni prova scritta, oltre ai 20 per l’orale. 100 è il punteggio massimo che puoi ottenere, 60 il minimo di cui hai bisogno per passare. La decisione se assegnare o meno la lode dipenderà dalla commissione d’esame, composta dai tuoi docenti e da un commissario esterno.

Oltre ai punti di cui ti abbiamo già parlato c’è la possibilità di ottenere dei bonus (da 1 a 5) che la commissione può decidere di assegnare dopo l’orale per alzare il punteggio partendo da due criteri specifici:

essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti

aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità (scritto + orale)

Un sistema, questo, che premia gli allievi che si sono distinti per il loro impegno nel percorso scolastico. Per prendere un buon voto bisogna investire tempo ed energie sin dall’inizio e non basta sostenere delle buone prove finali, con facilitazioni per chi si è sempre preparato ma preso dall’emozione finisce per fallire parzialmente gli scritti o l’orale.

Anche per ottenere la lode c’è una condizione da soddisfare:

può essere assegnata solo a chi è arrivato agli esami con 40 punti di credito e ha poi ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 punti all’orale (esclusi i punti del bonus).

Un consiglio che ti diamo è di valutare a monte il punteggio massimo che puoi ottenere e puntare ad avere una preparazione all’altezza di quel punteggio. Fissare un obiettivo ti aiuterà a studiare con maggiore determinazione e vedere poi ripagati i frutti di tanto impegno.