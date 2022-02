Se hai la passione per il mare, avrai sicuramente valutato la possibilità di fare l’esame della patente nautica 2022. Ottenerla ti darebbe accesso anche a dei crediti extrascolastici che ti serviranno per l’esame di maturità o per trovare un lavoretto all’università e arrotondare nei periodi di alta stagione.

Esistono diversi tipi di patente nautica che puoi prendere:

Categoria A :qui rientra il comando, la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto (max 24 metri) “Entro” 12 miglia dalla costa ed “Oltre”;

:qui rientra il comando, la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto (max 24 metri) “Entro” 12 miglia dalla costa ed “Oltre”; Categoria B : qui rientrano comando di navi da diporto; infine

: qui rientrano comando di navi da diporto; infine Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. La patente nautica per imbarcazioni al di sotto 24 metri è obbligatoria se si naviga oltre le sei miglia dalla costa; per chi utilizza moto d’acqua o fa sci nautico.

Qual è la più adatta alle tue esigenze?

Esame Patente Nautica 2022: tutto quello che devi sapere

L’esame per la patente nautica 2022 funziona come l’esame per la patente di guida. Esiste una prova teorica ed una pratica. La teoria è a sua volta divisa in:

Carteggio (una simulazione di navigazione da effettuare sulla carta nautica): quattro problemi da risolvere in 60 minuti;

Quiz nautici: servono a verificare la preparazione su tutti gli altri argomenti del programma ministeriale tra cui la meteorologia, la sicurezza in mare, la struttura di un’imbarcazione (sai come funziona un motore per esempio?) Sono ammessi gli errori ma solo in un certo numero che dipende dal tipo di patente che devi prendere.

Anche la prova pratica cambia in base al tipo di patente nautica che vuoi. Per le unità a motore è previsto il recupero dell’uomo a mare e una serie di ormeggi e disormeggi. Si tratta di una prova molto delicata perché non salvare, per esempio, il natante comporta il fallimento dell’esame.

Per la prova pratica delle imbarcazioni a vela invece è più complessa e comprende le manovre, le regolazioni, le riduzioni delle vele e il fatidico recupero dell’uomo a mare a vela. Al rientro, ammainate le vele, al candidato spetta l’ultima prova, l’accosto in banchina. Anche in questo caso è importante svolgere tutte le pratiche in sicurezza per ottenere la patente nautica 2022.

Bisogna precisare che chi prende la patente di vela può guidare le imbarcazioni a motore ma non viceversa. L’esame è, quindi, più complesso e sono concessi molti meno errori: d’altra parte la conduzione di una nave a vela è una pratica molto delicata e complicata.