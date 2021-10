Festa degli insegnanti 2021, il doodle di Google

Oggi, in diverse parti del mondo, ricorre la Festa degli insegnanti. Ricorrenza alla quale Google ha deciso di dedicare il suo Doodle di quest’oggi. Quasi tutti hanno un insegnante preferito, ed il 5 ottobre è il giorno perfetto per onorarlo. La Giornata mondiale degli insegnanti – evento globale lanciato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel 1994 – serve proprio a questo. Quello dell’insegnante è un arduo compito ricco di responsabilità: si tratta di chi plasma, ogni singolo giorno, le generazioni future.

Giornata mondiale degli insegnanti

La Giornata mondiale degli insegnanti si tiene ogni anno dal lontano 1994. L’evento fu istituito ancor prima, in occasione della firma della Raccomandazione del 1966 sullo status di insegnante, momento in cui si decise di prestare maggiore attenzione su diritti e doveri di chi insegna, sull’esigenza di una formazione permanente dei docenti attraverso la sottoscrizione delle Raccomandazioni suddette.

L’evento ha come obiettivo quello di riconoscere e celebrare il contributo e gli sforzi di ogni insegnante. Perché, nonostante alle volte non li sopportiamo, li temiamo o pensiamo che ce l’abbiano con noi una cosa è certa: si tratta della figura senza la quale non saremmo quello che siamo oggi.

Il tema del 2021