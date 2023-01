Volare fa parte dei sogni ancestrali dell’uomo fin dalla notte dei tempi, da quando i nostri antenati hanno alzato lo sguardo al cielo e osservando il volo degli uccelli si sono chiesti se mai un giorno sarebbe stato possibile replicarlo.

Nei tempi moderni, siamo riusciti a rendere realizzabile questo sogno e oggi per tanti ragazzi e per tante ragazze “imparare a volare”, ovvero diventare pilota, non è più solo un sogno, ma un vero e proprio obiettivo da perseguire con costanza e impegno.

Abbiamo già spiegato in un precedente articolo qual è il percorso necessario per diventare pilota di linea e quanto sia fondamentale, per portare a termine con successo questo percorso, affidarsi a una scuola di volo come Professional Aviation che prepara i futuri piloti di domani attraverso dei corsi che uniscono teoria e pratica e che permettono, man mano, di ottenere tutte le licenze necessarie.

In quest’articolo, invece, vogliamo raccontarvi, attraverso le loro testimonianze dirette, le storie di 5 ragazzi che hanno frequentato i corsi di Professional Aviation e che oggi (non molto dopo la fine del loro percorso formativo) lavorano tutti come piloti di linea in alcune delle maggiori compagnie aeree mondiali.

Quello che colpisce, poi, leggendo le parole di questi ragazzi è che tutti – oltre ovviamente a rimarcare la qualità della formazione ricevuta che ha permesso loro di acquisire le conoscenze e le competenze (oltre che le licenze) necessarie per diventare pilota di linea – individuano, tra gli aspetti più belli della loro esperienza con Professional Aviation, il gruppo che si è venuto a formare durante il campus, una vera e propria Aviation Community , formata da ragazzi e ragazze accomunati dalla passione per il volo.

Un’esperienza di vita che ha contribuito a creare numerose amicizie che durano tutt’oggi e, come vedremo, addirittura delle bellissime storie d’amore.

Francesco: “Professional Aviation mi ha dato le ali per spiccare il volo”

Iniziamo con Francesco Reniero, attualmente primo ufficiale di Ryanair:

“Giudico la mia esperienza con Professional Aviation molto positiva e semplicemente unica per diversi motivi. Il motivo principale è stato il fatto di sentirsi, fin dal primo giorno, all’interno di una grande famiglia nonostante sia un ambiente pieno di persone. Gli aspetti del corso che mi hanno maggiormente soddisfatto sono la professionalità degli istruttori, la flotta di aerei nuovi e la location che rende l’attività di volo istruttiva e permette di trovarti sempre davanti a scenari diversi”.

“Sono ancora in contatto, anche in maniera stretta, con molti miei colleghi e parliamo di come sia incredibile, dopo 2/3 anni dal corso, ritrovarci tutti come piloti di compagnie aeree“.

“Professional Aviation mi ha dato le ali necessarie per poter spiccare il volo e diventare pilota. Consiglio assolutamente questa scuola di volo, a cui sono ancora molto legato”.

Giulia: “Istruttori molto preparati e disponibili, mi affiderei di nuovo a loro”

È il turno di Giulia Tejada, anche lei da poco assunta in Ryanair:

“La mia esperienza con Professional Aviation non può che essere giudicata positivamente. Una delle caratteristiche delle scuola che ho più apprezzato sono le aule studio sempre a disposizione degli studenti. Gli istruttori, inoltre, sono molto preparati e pronti ad aiutarti”.

“Un ricordo divertente è stato quando dopo il mio primo volo solista mi sono beccata una secchiata d’acqua a sorpresa da un istruttore nascosto dietro l’aereo. Posso dire di essere fortunata nel poter dire che tutto il corso è stato costellato da splendidi momenti e risate“.

“Sicuramente consiglierei Professional Aviation a qualunque persona che vuole seriamente arrivare a pilotare aerei per lavoro. Io stessa, se dovessi ricominciare tutto da capo non c’è dubbio sul fatto che mi affiderei di nuovo a loro”.

Youssef: “Ti forniscono tutto il necessario per diventare pilota”

Youssef Ould Addala ha iniziato il corso nel 2018 e oggi è primo ufficiale in una compagnia aerea europea:

“La mia esperienza è stata molto positiva. Ho apprezzato il lavoro della segreteria, molto veloci e gestivano tutto loro. Sono rimasto molto soddisfatto anche degli istruttori, tant’è che ancora oggi ci messaggiamo via whatsapp e li vado a trovare direttamente a scuola”.

“Sono rimasto in contatto con tutti quelli del mio corso, ci sentiamo spesso e ogni tanto ci vediamo”.

“Certo che consiglierei Professional Aviation, si tratta di una realtà strutturata che ti fornisce di tutto il necessario per diventare pilota“.

Vittorio e Camilla: “Ci siamo conosciuti durante il corso e oggi lavoriamo nella stessa compagnia”

Vittorio Greco e Camilla Ballestriero si sono conosciuti mentre frequentavano il corso di Professional Aviation e la loro storia d’amore è cresciuta man mano tra ore di volo e licenze ottenute. Attualmente lavorano entrambi in Ryanair.

“Ho conosciuto Vittorio poco dopo il mio arrivo a scuola e ci ho condiviso tutto il mio percorso – racconta Camilla – Ora lavoriamo nella stessa compagnia area e mi auguro che questo sia solo l’inizio e di poter continuare a condividere con lui nuovi incredibili e importanti traguardi”.

“Credo che gli anni passati a Professional Aviation siano i più belli che ho vissuto fino ad ora. Ho incontrato persone molto professionali che hanno saputo sia incoraggiarmi nei momenti di difficoltà che gioire con me ad ogni traguardo che ho raggiunto”.

“Durante l’addestramento ho condiviso con Camilla molte ore di volo – ricorda Vittorio – sono poche le coppie che possono dire di aver girato l’Italia a bordo di un aereo monomotore, condividendo esperienze che difficilmente verranno dimenticate”.

“Consiglierei assolutamente Professional Aviation ad una persona che, come me, ha sempre sognato di diventare un pilota professionista e che vuole vivere l’esperienza nel migliore dei modi, col giusto equilibrio tra studio e tempo libero“.

Vuoi imparare a volare? Partecipa all’Open Day del 12 febbraio!

Se leggere queste testimonianze ti ha incuriosito e vuoi avere maggiori informazioni su Professional Aviation, ti consigliamo di partecipare a uno degli Open Day organizzati da quella che è la scuola di volo più grande d’Italia.

Il prossimo Open Day si terrà il 12 febbraio alle ore 10 presso il campus che si trova in via Sabbionara 5 a Ozzano dell’Emilia (Bologna). Chi partecipa a questa giornata può entrare in contatto con gli istruttori di volo, vedere la flotta di aerei su cui volare e fare un tour guidato della scuola e provare il simulatore di volo.

Si tratta di un evento gratuito, per partecipare è sufficiente prenotare il proprio posto sul sito ufficiale di Professional Aviation, specificando la data di partecipazione, nome, cognome, numero di telefono e nomi degli eventuali accompagnatori.

Cosa aspetti? Non perdere quest’opportunità!