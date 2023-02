Al giorno d’oggi è molto importante imparare l’inglese, anche perché si tratta della lingua più parlata al mondo, seguita dal cinese mandarino e dall’hindi. Secondo una ricerca statistica aggiornata al 2022 in totale sono circa 1,5 miliardi le persone che lo parlano come prima o seconda scelta in 24 Paesi. Nel dettaglio sono “solo” 400 milioni i madrelingua, tuttavia si tratta della lingua più utilizzata negli scambi internazionali. Soprattutto chi vuole studiare all’estero, oppure semplicemente fare un viaggio, dovrebbe conoscere almeno le basi dell’inglese per riuscire a comunicare con gli altri anche in un Paese diverso dal nostro.

Spesso una ottima conoscenza della grammatica e del vocabolario non basta, per imparare l’inglese bisogna ascoltarlo e parlarlo. C’è chi usa alcuni trucchi come ascoltare musica inglese, aiutandosi con la lettura del testo, oppure guardare film e serie tv in lingua originale con i sottotitoli, anche in maniera tale di ascoltare la pronuncia esatta e sapere come si scrivono determinate parole, imparandone anche il significato. Un ottimo modo per imparare

Proprio recentemente sono state analizzate tutte le parole dei copioni dei film di James Cameron per individuare quali siano i lungometraggi particolarmente adatti per migliorare le proprie conoscenze in inglese. I linguisti hanno analizzato le parole contenute nella sceneggiatura e hanno stabilito che i film perfetti per chi vuole perfezionare il suo inglese ma ha già una buona base sono “Aliens – Scontro Finale”, seguito da “Avatar”, “Terminator” e “The Abyss”. Chi invece è alle prime armi dovrebbe iniziare con “Avatar – La Via Dell’Acqua”, “Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio”, “Titanic” e “True Lies” e “Piraña paura”.

Ovviamente, il metodo migliore e più veloce per apprendere l’inglese è praticarlo, perciò cercare di parlarlo il più possibile, soprattutto con persone madrelingua. Non a caso per fare conversazione in inglese, per cominciare a fare un po’ di pratica, è necessario avere un interlocutore ossia qualcuno che risponda, che faccia domande e con cui parlare di diversi argomenti.

Non è però sempre facile trovare una persona madrelingua disposta a dedicarci così tanto tempo. Per questo ci viene in aiuto Cambly Groups, un nuovo servizio rivolto a studenti di lingua inglese che hanno voglia di prendere parte a discussioni di gruppo dinamiche e conoscere nuove persone che arrivano da qualsiasi parte del mondo.

Un ottimo modo per imparare l’inglese divertendosi! Vediamo come funziona e come iscriversi usufruendo del codice sconto riservato ai lettori di Studentville.

Imparare l’inglese divertendosi con Cambly Groups

Cambly Groups è la nuova feature che Cambly, piattaforma online di insegnamento dell’inglese, ha ideato per consentire agli studenti di praticare l’inglese in piccoli gruppi, con persone vere, e migliorare non solo la propria conoscenza della lingua, ma la capacità di ascoltare e comunicare idee complesse.

Si tratta della piattaforma ideale per tutte quelle persone che hanno imparato le basi della lingua a scuola, ma intendono approfondire la propria conoscenza visto che non si sentono ancora in grado di dialogare in contesti reali oppure di ascoltare altre persone. I ragazzi avranno un docente madrelingua per queste lezioni di gruppo in modo tale da guidare il discorso ed un massimo di due altri studenti che arrivano da un altro Paese.

Una bella possibilità per andare oltre la conversazione casuale, quindi di parlare delle proprie opinioni su ogni argomento ed acquisire prospettive nuove. Dialogare con persone sempre diverse e condividere le proprie idee può aiutare a superare la timidezza e perciò la paura di parlare di fronte a sconosciuti in pubblico. In poche parole Cambly Groups aiuta ad aumentare anche l’autostima, facendo sentire gli iscritti a proprio agio in ambienti di lingua inglese in comunità.

Non a caso nelle lezioni di Cambly Groups chi partecipa si può esercitare sulle domande e sui problemi che chiunque di noi potrebbe incontrare nella quotidianità. Le lezioni si svolgono 1 o 2 volte alla settimana e hanno la durata di 60 minuti. Si tratta di lezioni che seguono un programma e sono interattive, con la possibilità di disegnare sullo schermo e chattare anche con gli altri presenti. In questo modo è veramente possibile imparare l’inglese divertendosi!

Sono moltissimi gli studenti che si sono rivolti a Cambly per imparare l’inglese e le recensioni sono tutte molto positive: “Con Cambly ho fatto un salto di qualità – è la testimonianza di Giulia, ad esempio – Quando ho cominciato avevo un livello base ma con il tempo sono migliorata moltissimo, semplicemente parlando di cultura generale, lezione dopo lezione. Ai miei amici dico sempre: iscriviti a Cambly, è l’unica vera strada per imparare veramente l’inglese“.

Iscriviti a Cambly Groups con il nostro codice sconto

Se vuoi migliorare le tue capacità di conversazione ed ascolto in maniera dinamica ed interattiva, chattando con tutor madrelingua e persone che hanno gli stessi tuoi interessi iscriviti a Cambly Groups.

Con Groups fai lezione per un numero maggiore di minuti ad un prezzo ancora più basso del solito, il prezzo più basso di sempre!

In più se ti registri tramite questo link usando il codice “studentvillecg” avrai diritto ad uno sconto del 50 per cento sul costo dell’abbonamento annuale. Cosa stai aspettando?

Articolo in collaborazione con Cambly