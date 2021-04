Le missioni spaziali sono talmente importanti importanti da averci dimostrato fino a che punto possa spingersi l’uomo. Alcune sono state un successo, altre si sono concluse tragicamente. Tutte, però, sono state indispensabili per permetterci di fare passi da gigante nell’esplorazione dell’universo. Quale migliore occasione se non oggi, giorno nel quale ricorre la Giornata Internazionale del viaggio dell’uomo nello spazio, per approfondire le missioni più importanti della storia? Leggi: Tesina Terza Media sulla luna e il viaggio nello spazio Missioni spaziali, ecco le più importanti Impossibile elencarle tutte, ma volendo esaminarne alcune tra le più famose e di successo, ne abbiamo raccolte 5 super interessanti. Date un’occhiata!

Sputnik I

Sputnik I è stato il primo oggetto fabbricato dall’uomo ad entrare nello spazio. E’ stato lanciato il 4 ottobre 1957 ed ha orbitato intorno al nostro pianeta 1.440 volte in 21 giorni prima di perdere il segnale. Tra le preziose informazioni apprese grazie a Sputnik I ci sono state quelle riguardanti la densità dell’atmosfera terrestre. Lo Sputnik I andò in fuoco, distruggendosi, il 4 gennaio 1958, mentre rientrava nell’atmosfera terrestre.

Vostok I

Vostok I ha segnato un grande traguardo per l’uomo: quello di poter fare un viaggio nello spazio. E tale primato spettò a Yuri Gagarin il 12 aprile 1961, quando fece il giro della Terra. Questo viaggio ha cambiato per sempre il modo in cui gli umani guardano ed immaginano le stelle. Prima del viaggio di Gagarin, l’Unione Sovietica aveva eseguito una missione di prova con un cane e un manichino.

Apollo 11

Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong fece il celebre “piccolo passo per un uomo, un passo da gigante per l’umanità“. Fu il primo, infatti, a camminare sulla luna. La missione, soprannominata Apollo 11, è passata alla storia. Insieme a Buzz Aldrin, “arrivato” dopo 20 minuti, esplorò la superficie lunare a piedi facendo allo stesso tempo esperimenti e raccogliendo preziosi campioni. I due sono tornati sulla Terra il 24 luglio.

Voyager 1

E’ stato lanciato nel 1977 insieme a Voyager 2: Voyager 1 è tutt’oggi in orbita. Il suo scopo iniziale era quello di esplorare Giove e Saturno, ma è andato ben oltre: ha scattato una foto del nostro intero sistema solare nel 1990, ed ha attraversato lo spazio interstellare nel 2012 (un grande e indimenticabile primato).

Mars Pathfinder

Mars Pathfinder è stata una missione scientifica della NASA volta all’esplorazione di Marte, la prima ad aver trasportato un rover, Sojourner, sul pianeta esattamente il 4 luglio 1997. Una volta giunto sul posto, il rover ha esplorato il pianeta rosso e ne ha analizzato l’atmosfera, il clima e la geologia. La missione ha anche dimostrato come un tempo su Marte ci fosse acqua corrente.

Leggi anche: