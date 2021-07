Libri per bambini delle primarie: cosa leggere in estate

L’estate non è solo la stagione del mare e delle spiagge, è anche la stagione in cui abbiamo più tempo libero, più tempo per noi da dedicare alle attività che ci fanno stare bene, tra queste rientra rientra l’esercizio della lettura. Quando avete del tempo libero, e non sapete come impegnarlo, prendete un libro e leggete, fa bene alla mente, alla vostra cultura e rafforza la vostra dialettica, scegliete il vostro angolo, portate con voi il vostro libro e immergetevi in una storia nuova, con storie che possono insegnarvi qualcosa che ancora non sapete. Oggi vi vogliamo consigliare dei libri per i bambini delle primarie, andiamo.

Libri estate 2021: i 5 titoli per bambini delle primarie

Ed eccoci qui, pronti a scoprire quali sono i 5 titoli da consigliare ai bambini delle primarie:

Le avventure di Cipollino di Gianni Rodari: Un monello che fa piangere chi gli strappa i capelli e un principe acido, cattivo e poco furbo sono i due attori principali di questo memorabile romanzo del 1951; Paul l’investigacuoco e i furti in classe di Christine Nostlinger: niente è più al sicuro nella scuola di Rosi e Paul, detto Budino pervia della sua abilità ai fornelli. Naturalmente i due inseparabili amici si lanciano subito nelle indagini; La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl: Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka diffonde un avviso: chi troverà i cinque biglietti d’oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi che basteranno per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l’interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone; La tela di Carlotta di E.B. White: Può un maiale fare amicizia con un ragno? Certo che si, quando il maiale è un cucciolo come Wilbur e il ragno si chiama Carlotta; Dory fantasmagorica con la testa fra le nuvole di Abby Hanlon: Dory sta per perdere il primo dente e non vede l’ora che arrivi la Fatina a portarle un soldino.

Libri estate 2021: dove acquistare libri per bambini delle primarie

Se avete già in mente in quale storia immergervi per trascorrere del tempo in compagnia di un buon libro, non vi resta che andarlo a comprare. Dove? E’ molto semplice, potete andare o direttamente in qualche libreria del vostro paese oppure, dopo una veloce ricerca su internet, riuscirete a trovare quello che fa per voi e vi arriverà presto a casa.

