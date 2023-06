[LIVE] Seconda Prova Maturità 2023: tracce pubblicate, soluzioni e news

Tracce Seconda Prova Maturità 2023: la diretta

Dopo la Prima Prova con cui sono ufficialmente partiti gli esami della Maturità 2023, per gli studenti arriva anche la Seconda Prova Maturità 2023, che quest’anno torna ad essere a livello nazionale. Lo scorso anno la prova non era uguale per tutte le scuole dello stesso indirizzo: le tracce erano state decise dalle stesse commissioni di esame interne ai singoli istituti.

DIRETTA

11:20: Al liceo Linguistico, per la seconda prova di Inglese, la traccia vede il primo brano tratto dal romanzo “Elizabeth Finch” di Julian Barnes e il secondo “Being forgetful isn’t stupid – it helps make smarter decisions, scientists say”, estratto da un articolo scientifico.

09:57: al liceo per le Scienze Umane, per l’indirizzo scienze umane, la traccia prevede un brano tratto dall’opera “Il metodo. Etica” di Edgar Morin ed un estratto dagli “Scritti Civili” di Vittorio Bachelet.

09:00: in merito al compito di Matematica al Liceo Scientifico i due problemi richiedono entrambi lo studio di una funzione senza fare riferimenti alla vita reale. I quesiti riguardano l’analisi matematica (tra cui il Teorema di Rolle), la geometria, la geometria analitica e un calcolo delle probabilità.

08:41: Seneca è l’autore scelto per la traduzione di Latino al Liceo Classico con il testo “Chi è saggio non segue il volgo” tratto da “Lettere morali a Lucilio“.

08:30: il MIM ha reso noto il codice del plico telematico che contiene le tracce di seconda prova per tutti gli indirizzi.

Alle 8.30 la chiave ministeriale per aprire il plico telematico della seconda prova scritta è stata pubblicata sul nostro sito.

Seconda prova Maturità 2023: le materie

Ecco le materie scelte a livello nazionale per licei, istituti tecnici ed istituti professionali: