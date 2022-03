Secondo uno studio sulle Previsioni dei Fabbisogni Occupazionali e Professionali in Italia a Medio Termine, a cura del Sistema Informativo Exelcior di Unioncamere nei prossimi anni ci sarà una sempre maggiore richiesta di esperti della trasformazione digitale e dell’ecosostenibilità. Si arriveranno a coinvolgere tra il 26% e il 29% dei lavoratori in azienda nelle filiere Salute e benessere, Education e Cultura, Meccatronica e Robotica, Mobilità e Logistica ed Energia. Insomma ci sarà sempre maggiormente bisogno dell’impiego di professionisti con competeste specifiche nel digitale; ecco perché scegliere questo tipo di indirizzo di studi oggi, vuol dire non avere una professione assicurata domani.

In Italia non esistono molti corsi di laurea orientati al social media marketing: potrebbe essere, quindi, interessante dopo aver conseguito la laurea, optare per un master professionalizzante. In questo articolo ti proponiamo una lista dei migliori master in social media marketing in Italia.

Lista dei migliori Master in Social Media Marketing

Se vuoi esercitare nel mondo del Social Media Marketing, un’alternativa interessante ai percorsi classici, sono quelli offerti dalle università telematiche. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e, in questo modo, avresti la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente. Ecco una lista dei Master in Social Media Marketing migliori in Italia:

Master di I livello in Digital Marketing e social media – partnership tra 24ORE Business School e Università Telematica degli Studi IUL: il costo si aggira intorno ai 3500€ e offre una preparazione completa degli argomenti in oggetto, con la sicurezza di essere seguiti dai migliori esperti del settore;

Master Digital Marketing a Milano e online – di Digital Coach: ti permette di formarti su varie discipline per diventare digital marketing manager, web marketing manager, social media manager, seo e sem specialist ecc…i costi sono variabili e dipendono dal corso che scegli e dal tipo di frequenza per cui opti.

Digital Marketing Strategist Executive Master di Lacerba: ha un costo di 2600€ e per entrare devi superare un test d'ingresso. Il programma si compone di 200 ore di lezioni e 50 ore di project work strutturato in piccoli progetti per formarti a 360° sul mondo del social media marketing.

Le possibilità sono tante e molto dipende dal tipo di frequenza che scegli e dal tipo di esperienza da cui parti. Il risultato è tanto migliore tanto più è l’impegno che decidi di investire in questo settore che offre davvero moltissime opportunità.

