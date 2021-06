Maturità 2021, lettera per il calendario degli orali: qual è?

Maturità 2021: il countdown

Ultime ore di studio per gli oltre 540 mila maturandi alle prese, dal prossimo mercoledì 16 giugno alle 8:30, con gli esami di Stato che saranno in presenza e si svolgeranno con il colloquio orale di fronte a sei commissari interni e ad un presidente di commissione esterno. Nello specifico le commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte. Ma chi saranno i primi allievi ad affrontare l’esame di maturità?

Maturità 2021: lettera per il calendario degli orali

Lunedì 14 giugno si riuniscono le commissioni per estrarre la lettera dell’esame e stabilire il calendario degli orali presso l’istituto di assegnazione, così come previsto dall’ordinanza ministeriale numero 53 del 3 marzo 2021. Durante l’incontro sarà deciso chi sarà il primo ad iniziare i tanto temuti esami delle singole classi perché verrà estratta la lettera dei cognomi con cui capire l’ordine dei colloqui (saranno massimo cinque colloqui al giorno dalla durata di un’ora ciascuno). L’informazione verrà data agli studenti direttamente dagli stessi singoli istituti.

Maturità 2021: come funziona

Secondo quanto riportato dal protocollo, sono state confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 – 2020 ad eccezione di: