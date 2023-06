Avete mai sentito parlare di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti? Si tratta della Prima Accademia di Belle Arti in Italia secondo l’autorevole classifica internazionale QS World University Rankings. Stiamo parlando di un’accademia che non vuole solo guidare gli studenti nella costruzione di una identità professionale, ma che intende dare agli iscritti la possibilità di sperimentare una serie innumerevole di esperienze anche a livello internazionale.

Per fare ciò necessita di una serie di partnership con aziende leader in tutti i settori con cui sviluppare importanti progetti e offrire così agli iscritti ampi sbocchi lavorativi. Per questo motivo dopo aver parlato in generale di com’è strutturata NABA e di quali sono i corsi a disposizione, oggi vi spieghiamo quali sono le opportunità che offre questa accademia.

Career Services, per accompagnare gli studenti nel mondo del lavoro

Per aiutare gli iscritti a NABA ad avere successo nel mondo del lavoro è disponibile il Career Service & Industry Relations che accompagna gli studenti nel passaggio dallo studio al contesto lavorativo. Si tratta di un servizio che guida i ragazzi nello sviluppo di strumenti che possano portare all’autopromozione lavorativa e che li segue nelle prime esperienze nel mondo professionale.

Nello specifico questo ufficio dà vita a delle collaborazioni con le aziende per mettere a disposizione degli iscritti offerte di lavoro mirate, convenzioni di stage, progetti di interazione tra imprese e studenti, offrendo un servizio continuativo di orientamento ed informazione per tutte le attività legate alla carriera lavorativa.

Attualmente NABA conta più di 1.000 partnership per stage attivati con associazioni ed aziende prestigiose dal Gruppo Editoriale L’Espresso a Mediaset, da Giorgio Armani di Milano ad Armando Testa, solo per citarne alcuni.

Tra i servizi a disposizione ricordiamo anche la piattaforma web NABA Symplicity, dedicata alla promozione lavorativa di studenti, ex-studenti e docenti dell’accademia che dà modo di consultare le offerte di stage/placement disponibili e aggiornate giorno per giorno. Una vera e propria vetrina in cui chiunque può pubblicare il proprio curriculum vitae oppure portfolio, mentre le aziende possono condividere annunci di stage e placement, nonché selezionare i profili che fanno di più al caso loro.

C’è poi Talent Harbour, un progetto che vuole indirizzare gli studenti a capire il funzionamento del mondo del lavoro attraverso delle linee guida utili nelle carriere professionali: previsti incontri per valutare insieme ad esperti come scrivere il proprio curriculum oppure una lettera di presentazione, oltre ad interventi in aula con professionisti del settore e confronti sul campo con simulazioni di colloqui di lavoro oppure recruiting session.

Infine, periodicamente vengono organizzati dei Recruiting Day in cui sono presenti in campus una o più aziende che fanno la propria presentazione aziendale e danno ai ragazzi consigli sul loro percorso di carriera, oltre alla possibilità di sostenere veri e propri colloqui di selezione per posizioni di stage e/o di lavoro.

Un punto d’incontro per soddisfare le richieste delle aziende

A cominciare dai bisogni concreti della realtà esterna aziendale coinvolta, Naba mette a disposizione molte possibilità di collaborazione. Viene effettuato un brief progettuale in cui viene definita la modalità più giusta per trovare i professori, gli studenti e gli ex studenti che possano collaborare con lo scopo di consegnare proposte creative e originali.

Le diverse collaborazioni cambiano a seconda di tipologia di risultati che l’azienda ha in mente ed anche delle tempistiche di lavoro previste. La gestione di un evento oppure una analisi del settore di riferimento possono richiedere un periodo lungo di lavorazione e quindi essere inseriti nel semestre o nell’anno accademico del corso di studi coinvolto.

Nel caso in cui le necessità siano per un periodo breve è possibile dare vita ad un team di lavoro che si occupi del progetto in tempi ristretti, concentrandosi sul brief grazie a sessioni di elaborazione intensiva, che possono essere svolti direttamente in Accademia. A tal proposito esiste la formula Residency che si concentra in soli quattro giorni in cui docenti, studenti e tutor si allontanano dalle aule accademiche e si immergono in un contesto extra-didattico (una sede aziendale oppure un luogo immerso nella natura) che può ispirarli e motivarli per conseguire risultati di qualità in tempi rapidi.

I progetti sviluppati dagli studenti NABA

Tra i progetti sviluppati negli ultimi anni impossibile non citare Recycle Your Fashion_Mc Arthur Glen, che ha visto la creazione di due Capsule collection – ognuna di queste composta da 10 indumenti – a cominciare da un approccio sperimentale orientato verso un linguaggio prêt-à-porter, ma soprattutto concentrato sul linguaggio della performance. Non a caso il suo intento erq quello di sensibilizzare il tema dell’upcycling (riutilizzo creativo, ovvero il processo di trasformazione di materiali di scarto). Gli studenti hanno anche progettato due pop up store in cui sono state esposte le collezioni: “People Forget You’re Alive” per il centro di Castel Romano e “The Sustainable Box” per il centro di Serravalle.

San Benedetto Thè Family, invece, è la campagna social, ideata dagli studenti del Triennio di Graphic Design & Art Direction, per tutta la gamma Thè di San Benedetto. Le due differenti declinazioni della campagna, la linea Regular e la linea Zero, accomunate da un “family feeling”, sono state lanciate sui canali Instagram e Facebook del brand.

Back to school – Giochi preziosi, infine, ha visto lavorare un gruppo di studenti del terzo ed ultimo anno del Triennio di Design, sotto la supervisione di Claudio Larcher – Area Leader del Triennio e dei Bienni Specialistici in Design presso NABA – e Alessandro Stabile. I ragazzi in questione, nel corso di un workshop residenziale a Caorle, hanno progettato e sviluppato graficamente collezioni di oggetti per la linea Back to School di Giochi Preziosi.

Il progetto vincitore è stato un pratico astuccio componibile che aiuta ad organizzare lo spazio, infatti è scomponibile e ha un piccolo astuccio estraibile con materiale essenziale come matite, penne, gomme e righelli. Tra gli altri progetti anche Trolley Ball: uno zaino trolley caratterizzato da una monoruota sferica (che vuole richiamare l’amatissimo gioco della palla) e da una tasca oblò centrale che offre una esperienza di gioco tattile, grazie anche agli inserti pensati per divertire i bambini.

Oltre a questi, sono decine e decine i progetti realizzati negli ultimi anni dagli studenti NABA, tutti molto interessanti. Se siete curiosi vi invitiamo a fare un giro nella Sezione Progetti del sito NABA.

Partecipa alle prossime prove d’ammissione per entrare in NABA!

Ricordiamo che per l’ammissione ai corsi triennale di NABA è necessario superare una prova d’ammissione che si può svolgere in presenza (a Milano o a Roma) oppure anche da remoto.

Le prossime prove si svolgeranno il 13 giugno 2023 (in presenza) e il 16 giugno 2023 (online). È ancora possibile iscriversi: basta compilare l’apposito modulo sul sito NABA.

Inoltre, proprio per aiutare le aspiranti matricole dei corsi di laurea triennale, NABA per l’anno accademico 2023/2024 ha lanciato le borse di studio “Dai spazio al tuo talento” che coprono in maniera parziale la retta annuale.

L’accademia assegnerà le borse di studio ai candidati più bravi, valutati in base ai risultati della prova d’ammissione. Tutte le informazioni su come partecipare alle borse di studio possono essere consultate all’interno della pagina dedicata all’iniziativa.