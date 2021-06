Nove Perfetti Sconosciuti serie tv: la trama

Nove Perfetti Sconosciuti è ispirato al thriller editoriale scritto da Liane Moriarty. Ci troviamo in Australia, dove un gruppo di persone con problemi e trascorsi diversi si affida alla Tranquillum House, una sorta di casa di cura in una isolata località termale. I protagonisti dovranno scontrarsi con una realtà inimmaginabile, sicuri di affidarsi alle persone giuste e al luogo perfetto per riprendere in mano la propria vita. Alla fine della loro vacanza si ritroveranno persone diverse, ma in modo impensabile.

Nove Perfetti Sconosciuti serie tv: cast

Il cast di Nove Perfetti Sconosciuti è completo con Bobby Cannavale (Will & Grace), Michael Shannon (Animali notturni), Regina Hall (Insecure), Grace Van Patten (Maniac), Asher Keddie (X-Men le origini – Wolverine).

Nove Perfetti Sconosciuti serie tv: uscita

In Italia, la data di uscita di Nove Perfettei Sconosciuti è stata fissata da Prime per il 20 agosto 2021, a distanza di appena 48 ore da quella della versione originale. Il trailer di Nove Perfetti Sconosciuti ci offre un primo assaggio del thriller. Nicole Kidman è la rassicurante santona della comunità di recupero nella quale approdano tutti gli altri personaggi, che vivono tra fragilità, disperazione e rabbia.

