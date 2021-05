Nuovi colori regioni: zone bianche e zone gialle

Da lunedì 24 maggio, dopo il consueto monitoraggio dell’ISS di venerdì, si decideranno i colori delle regioni. Come sapete ormai l’Italia è quasi tutta gialla, ma ci sono alcune regioni che potrebbero diventare bianche. Ovviamente vi sono dei criteri ben specifici per passare alla zona bianca, la guida non sarà più l’Rt ma l’incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica.L’unica regione che modificherà il suo status è la Valle d’Aosta, ultima rimasta in zona arancione. Con questa promozione, l’Italia diventerà tutta gialla.

Nuovi colori regioni: le regole

Secondo il nuovo sistema l’indice Rt sarà meno vincolante e si darà più peso a incidenza dei contagi e tasso di ospedalizzazione. Tuttavia per un po’ vecchio e nuovo sistema convivranno. Come riporta il testo del decreto “fino al 16 giugno alla regione che, all’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore”. Se una regione risulta da fascia arancione in base al primo monitoraggio ma da gialla in base al secondo, o viceversa, scatta la fascia con le minori restrizioni. Con queste nuove regole il rischio chiusure e cambio colore è molto più ridotto.

Nuovi colori regioni: verso la zona bianca

Se le previsioni saranno confermate dai dati, da lunedì 31 maggio Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in zona bianca. Le tre regioni, con un’incidenza settimanale sotto i 50 casi, potrebbero infatti avere le carte in regola per entrare nella fascia con meno restrizioni, dove non c’è il coprifuoco dalle 23 alle 5 imposto dal decreto. La promozione potrà avvenire solo se i numeri saranno confermati per 3 monitoraggi consecutivi. Dalla settimana del 7 giugno si colorerebbero di bianco altre tre regioni – Abruzzo, Liguria e Veneto, e dal 14 giugno anche Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna potrebbero diventare bianche. Nella zona bianca non c’è coprifuoco, le uniche regole sono obbligo di mascherine, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani.

