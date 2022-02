Quale liceo scegliere per fare l'architetto

Fare l’architetto: quale liceo scegliere

Quello della professione di architetto è un percorso creativo volto ad insegnare ad ideare spazi, strutture ed edifici, inoltre a migliorare degli spazi fisici in base alle necessità di chi ne ha bisogno. Questa professione dà modo di dare vita a progetti inediti con cui mettersi alla prova ogni giorno e testare la capacità creativa per far nascere degli spazi funzionali ed utili. Ma quale liceo scegliere per svolgere questa professione? Valutiamo insieme tutte le proposte a disposizione!

Il liceo migliore per fare l’architetto

Generalmente chi intende fare l’architetto opta al liceo per una scuola ad indirizzo Artistico: sembra essere l’opzione migliore, visto che prevede sia materie caratteristiche di un liceo come filosofia, fisica, letteratura, matematica e storia, tuttavia c’è un focus principale con gli insegnamenti legati alle arti applicate e visive, perciò architettura, audiovisivo, design, grafica, pittura, scultura, scenografia e storia dell’arte. In realtà anche chi arriva dal Liceo Classico, Scientifico o Linguistico potrebbe optare per un corso di Architettura all’università, visto che tra le materie presenti troviamo anche Lingua e Traduzione di alcune lingue straniere, oppure materie come Glottologia e linguistica o Letteratura e ancora Fisica applicata ed Analisi matematica. Questa professione ha diversi sbocchi lavorativi come restauratore di opere d’arte, graphic designer, industrial designer, videogaming designer, ma anche fotografo e scenografo, soprattutto per chi è appassionato di cinema e televisione (non a caso tra gli insegnamenti a disposizione troviamo anche Cinema, fotografia e televisione). Ma come diventare architetto a tutti gli effetti?

Fare l’architetto: cosa studiare all’università

Ricordiamo che per diventare architetto non basta solamente una laurea triennale o magistrale in Architettura in un ateneo statale o telematico, ma è necessario fare un esame per iscriversi poi all’Albo professionale che è diviso in due sezioni: Architetto Junior per chi ha un diploma triennale e Architetto Senior per chi ha un diploma specialistico. Specifichiamo anche che dal 1 gennaio 2014, per gli ordini professionali è in vigore una normativa che obbliga a dei percorsi di formazione continua e di aggiornamento, per questo motivo una volta superato l’esame è necessario continuare a seguire i corsi e svolgere le relative verifiche. Nello specifico per gli architetti, nel 2017 sono state ufficializzate le nuove linee guida per la formazione.

