Quando finisce la scuola? Le date regione per regione

Quando finisce la scuola? A maggio inoltrato la fine della scuola non è più solo un lontano miraggio. La data è sempre più vicina ed immagini di mare, pomeriggi in giro e serate passate fuori casa senza l’incubo di dover studiare o, peggio, di dover l’indomani sentire il trillo della sveglia, iniziano a farsi sempre più nitide nella mente.

Già, perché quando finisce la scuola, ha inizio una nuova vita, quella delle vacanze estive che chiunque, dai bambini delle elementari agli studenti universitari (per i quali purtroppo durano molto meno) attende con ansia. Che abbiate già programmato quello che farete tra giugno e settembre o che l’importante, per voi, sia solo staccare da compiti ed interrogazioni, di seguito vi diamo le date di fine anno scolastico regione per regione in ordine alfabetico.

Al momento in cui scriviamo manca poco meno di un mese, ma già molti avranno iniziato il loro conto alla rovescia. Come non farlo, dopo quasi 9 lunghi mesi che ci hanno provato tra Covid e pandemia da un lato e la guerra dall’altro? Se ora l’unica cosa che volete fare è dimenticare (o perlomeno mettere da parte per un attimo) le brutte sensazioni, conoscere la data della fine dell’anno scolastico 2021/22 è proprio quello che ci vuole. In linea generale la fine delle lezioni, per tutte le regioni, è compresa tra il 4 e il il 16 giugno. Questo perché, ognuna di esse, da Nord a Sud (isole comprese), decidono in autonomia.

Fine scuola, date regione per regione

Le date che trovate sotto si riferiscono alla scuola primaria e secondaria. Quella dell’infanzia infatti ha una data unica per tutta la penisola, che coincide con il 30 giugno 2022.

Alto Adige: 16 giugno 2022

Abruzzo: 8 giugno 2022

Basilicata: 8 giugno 2022

Calabria: 9 giugno 2022

Campania: 8 giugno 2022

Emilia Romagna: 4 giugno 2022

Friuli Venezia Giulia: 11 giugno 2022

Lazio: 8 giugno 2022

Liguria: 10 giugno 2022

Lombardia: 8 giugno 2022

Marche: 4 giugno 2022

Molise: 8 giugno 2022

Piemonte: 8 giugno 2022

Puglia: 9 giugno 2022

Sardegna: 8 giugno 2022

Sicilia: 10 giugno 2022

Toscana: 10 giugno 2022

Trentino: 11 giugno 2022

Umbria: 9 giugno 2022

Valle D’Aosta: 8 giugno 2022

Veneto: 8 giugno 2022

Già che ci siamo, vi ricordiamo anche gli esami di stato, per chi li sosterrà quest’anno. Le date della maturità 2022 sono le seguenti: si inizierà con la prima prova il 22 giugno, che è un mercoledì. Seguirà la seconda prova il giovedì seguente, ovvero il 23 giugno. Bene, adesso non vi resta che attendere con ansia il suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico 2021/22 e godervi le vostre meritate vacanze, solo un ultimo sforzo, manca davvero pochissimo!

