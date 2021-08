Fortnite è un fenomeno mondiale che non accenna a rallentare. Capitolo dopo capitolo, stagione dopo stagione, il free-to-play di Epic Games continua a macinare record su record e il merito è anche del continuo rinnovamento del videogioco disponibile per tutte le principali piattaforme, che mese dopo mese riesce a catturare i giocatori giovani e anche i meno giovani con esclusive e personaggi iconici della cultura pop. Dopo l’universo DC, quello Marvel e vere e proprie icone come Lara Croft, Kratos di God Of War, Sarah Connor e Predator, la stagione in corso – la settima del secondo capitolo – ha introdotto l’amatissimo Rick Sanchez di Rick And Morty. Con un successo così, il ritorno a scuola non può che passare anche per Fortnite.

Zaini, astucci, borse e quaderni di Fortnite sono tra i prodotti più venduti su Amazon in vista del ritorno a scuola il prossimo settembre e in queste settimane di offerte non potevamo dedicare uno speciale proprio a tutto l’occorrente in tema Fortnite per il ritorno a scuola.

Ritorno a scuola: gli zaini di Fortnite

Scuola materna o scuola elementare, poco importa: gli zaini di Fortnite non discriminano per età e si presentano come adatti a tutti i piccoli fan del fortunato videogioco di Epic Games. Vediamo insieme tutti quelli in offerta per i prossimi giorni.

Zaino Fortnite Compra su Amazon Un must per il tuo figlio appassionato di Fortnite! Con una stampa camouflage di moda sulla tasca frontale e colori nero e blu, robuste cinghie regolabili imbottite, 2 scomparti principali con cerniera, uno schienale imbottito per il massimo comfort, questo zaino è perfetto per il nuovo anno scolastico.

La sacca sportiva di Fortnite Compra su Amazon Sacca comodissima per riporre il necessario per la palestra. Lo zainetto sacca sport è disponibile in diversi designs e sarà un regalo perfetto per i gamers, ottimo come regalo di compleanno o di Natale per bambini o adolescenti.

Fortnite – Zaino mimetico verde 31 x 43 cm (77082) Compra su Amazon Lo zaino per i gamers di Fortnite; zaino giovanile Fortnite con 2 tasche e cerniere nascoste, dimensioni 31 x 18 x 43 cm, per uso casual o scolastico. Scomparto centrale con doppia cerniera nascosta e di grande resistenza con doppia cucitura, tasca interna e tasca esterna con cerniera nascosta.

Gli astucci di Fortnite per un ritorno a scuola con stile

Gli astucci sono un must-have per chi torna a scuola dopo la pausa estiva. Leggeri e compatti, ma anche più capienti e con moltissime tasche, gli astucci sono fondamentali per tenere in ordine e sempre a portata di mano tutta la cancelleria che serve per le lezioni e i compiti a casa.

E gli amanti di Fortnite non hanno che l’imbarazzo della scelta in vista del ritorno a scuola a settembre. Ecco i prodotti migliori.

Fortnite Astuccio Scuola Elementare e Superiore Compra su Amazon Astuccio di grande capacità per organizzare le penne, le matite e altri piccoli oggetti. Questo astuccio per matite è caratterizzato dai famosi balli di Fornite ed è disponibile in molti design diversi! È leggero e pratico, realizzato in materiale di qualità con una tela robusta e una cerniera resistente.

Astuccio 3 Zip Fortnite Camouflage Blu Completo di Colori e Accessori Compra su Amazon Questo astuccio di Fortnite include: 1 penna Frixion

18 pennarelli Giotto turbocolor

18 matite colorate Giotto Laccato

1 matita Lyra

1 penna rossa Tratto

1 evidenziatore Giotto

Accessori vari