Scienze della formazione primaria: materie di studio

Cosa si studia in Scienze della formazione primaria e quante materie ci sono? Sei in procinto di iscriverti o stai valutando se tale facoltà faccia al caso tuo e vorresti avere un quadro completo? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Scienze della formazione primaria, cosa si studia

Iniziamo col dire che si tratta di un corso di laurea rivolto a coloro che intendono insegnare nella scuola primaria e dell’infanzia. Lo scopo della facoltà è, quindi, quello di contribuire alla formazione di un docente con conoscenze relative:

all’infanzia e al suo processo di crescita e sviluppo

conoscenze avanzate su materie disciplinari relative agli ambiti di insegnamento

metodologiche approfondite in ambito educativo, psicologico, sociologico e tecnologico educativo

conoscenze teoriche e metodologiche per la didattica e la programmazione dei programmi didattici

conoscenze della lingua inglese orale e scritta.

Materie di studio

Passando alle materie previste dal Corso di Laurea in scienze della formazione primaria, queste comprendono:

1° anno

Pedagogia generale

Storia della Pedagogia

Sociologia dell’Educazione

Storia e Didattica della Storia

Psicologia dello Sviluppo

Istituzioni di matematica

Inglese

2° anno

Letteratura Italiana

Didattica Matematica

Legislazione Scolastica

Geografia

Tirocinio nelle scuole materne

Pedagogia del corpo

3° anno

Metodologia della ricerca in campo pedagogico

Progettazione didattica

Fisica

Fondamenti di Biologia

Educazione dell’Immagine

Lingua inglese

Secondo tirocinio

4° anno

Chimica

Didattica della Biologia

Pedagogia inclusiva speciale

Letteratura dell’infanzia

Ambienti digitali per la formazione

Didattica matematica

Pedagogia interculturale

Didattica della lingua inglese

Inglese livello B2

Terzo tirocinio formativo

5° anno

Storia e didattica della storia

Musica

Psicologia per la disabilità e l’integrazione

Lingua Inglese

Psicopatologia dello sviluppo

Tesi conclusiva

Quanto dura il corso di laurea in Scienze della formazione primaria?

Trattandosi di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, ha una durata di 5 anni. Prevede una serie di insegnamenti semestrali e annuali nonché una serie di laboratori e tirocini. Non prevede quindi la formula del 3+2 ma al suo termine, la laurea ha valore abilitante per l’insegnamento sia per quanto riguarda la scuola dell’infanzia che primaria.

Che differenza c’è tra Scienze della formazione e Scienze della formazione primaria?

La differenza sostanziale tra i due corsi di laurea sta nel fatto che scienze della formazione e dell’educazione è rivolto a chi vorrebbe diventare educatore in strutture quali asili nido e servizi sociali; il secondo, invece, a chi desidera diventare insegnante di scuola dell’infanzia e primaria.

Scienze della formazione online

Oltre che in presenza (praticamente ogni città ne ospita una), hai la possibilità di frequentare la Facoltà di scienze della formazione on line. Tra le università telematiche riconosciute dal Miur citiamo: e-Campus, Unicusano, UniMarconi, UniPegaso.