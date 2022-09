Come ogni anno scolastico, anche per quello appena iniziato il Ministero dell’Istruzione ha indetto una serie di premi e di riconoscimenti destinati agli studenti meritevoli che si distingueranno per le proprie abilità nei vari settori dell’istruzione dando prova delle proprie capacità ed attitudini. Ma quali sono i riconoscimenti in oggetto, e quali le competizioni alle quali potersi iscrivere? Prima di proseguire vi segnaliamo che per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione “Valorizzazione delle Eccellenze”.

Valorizzazione delle eccellenze

In merito a queste, l’albo d’onore ha lo scopo di raccogliere i nominativi degli studenti meritevoli, ai quali spettano dei contributi economici per aver conseguito livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. Tale iniziativa è rivolta in particolare alle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, e nello specifico a chi abbia conseguito un punteggio di 100 e lode nell’esame di Stato e agli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, elencate nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze.

Le competizioni ed i premi dell’anno scolastico 2022/23

Ecco una breve panoramica su quelle che saranno le competizioni ed i riconoscimenti nell’ambito dell’anno scolastico 2022/23 suddivise per ambito.

Ambito linguistico-Letterario

Arte di Parole – Premio letterario città di Prato G. Conti

Certamen Ciceronianum Arpinas

Certamen di poesia latina Vittorio Tantucci

Campionati di Italiano

Campionato nazionale delle lingue

Certamen Horatianum – Sezione classica italiana

Concorso letterario C’era una svolta

I colloqui fiorentini

Campionati di lingue e civiltà classiche

Ambito Artistico

Campionati del Patrimonio

Concorso New Design

Ambito Logico-Matematico

Campionato dei giochi logici linguistici matematici

Campionati della matematica

Campionati di Informatica

Campionati di Problem Solving

Giochi Matematici del Mediterraneo

Matematica senza frontiere

Ambito Economico Sociale

Campionati di Economia e Finanza

Economia

Ambito Scientifico-Tecnologico

Campionati Italiani di Cybersecurity

Giochi e Campionati Internazionali della Chimica

Campionati delle Neuroscienze

I giovani e le scienze

Campionati di Astronomia

Campionati di Fisica

ABB Robocup

Campionati delle Scienze Naturali

Campionati di Robotica

Campionati nazionali di statistica

Ambito Storico-Filosofico

Campionati di Filosofia

Romanae Disputationes

Ambito Tecnico-Professionale

Campionati di imprenditorialità

Gara nazionale istituti professionali e tecnici

Campionati di Automazione Siemens

Campionato nazionale di Pasticceria degli Istituti alberghieri d’Italia

Campionato di Cad

Campionato di Cad TEXA Diagnosis Contest

Trofeo Smart Project Omron

Ambito Musicale-Coreutico

Giovani in crescendo. Concorso Musicale

Ambito Pluridisciplinare

Adotta scienza e arte nella tua classe

Campionati nazionali di debate

