Il mondo della recitazione è durissimo: c’è tanta concorrenza, tante persone ad ambire agli stessi ruoli e l’unico modo per emergere è quello di puntare sulla qualità. In Italia esistono tantissime scuole di recitazione ma è bene puntare al massimo per avere una solida preparazione per ottenere il successo che meriti. In questo articolo ti proponiamo un elenco delle migliori accademie di recitazione 2022 per farti scegliere al meglio.

Lista migliori scuole di recitazione in Italia

Se vuoi studiare recitazione dovresti puntare ad una di queste famosissime Accademie:

Accademia dei Filodrammatici: le scuole di recitazione più antiche sono quelle che hanno maturato maggiore fama ed esperienza sul campo. L’Accademia dei Filodrammatici è stata fondata nel 1796, quando Milano era ancora austriaca e aveva tra i suoi illustri promotori Cesare Beccaria e Vincenzo Monti e ha formato importanti personalità come quella di Alessandro Preziosi. Offre corsi di dizione, tecnica della voce parlata all’educazione corporea, ma anche canto e danza. Si tengono seminari con la partecipazione di esperti esterni ed esistono anche corsi di perfezionamento per gli attori già avviati.

: anche qui si tratta di tradizioni antichissime, fondata nel 1936 dal critico teatrale a cui è stata intitolata dopo la sua morte. Qui hanno trovato la fama celebri attori come ha visto Vittorio Gassman, Gian Maria Volonté e Monica Vitti. Offre corsi di voce, scherma e acrobatica, ma anche canto, tecniche di lettura, danza, recitazione in versi, mimo e maschera, o ancora recitazione su partitura musicale, trucco, recitazione in lingua inglese e moltissimi altri approfondimenti su temi molto vicini alla recitazione di livello. Scuola Civica d’Arte Drammatica Paolo Grassi: localizzata a Milano, fu fondata nel 1951 come centro di formazione legato al Piccolo Teatro. Hanno transitato da qui Claudio Bisio, Antonio Albanese e anche il regista Gabriele Salvatores. La scuola offre percorsi dedicati ad attori, registi, autori teatrali e organizzatori di spettacoli dal vivo. Il calcolo della retta è condizionato dal proprio reddito e può variare tra i 1.250 € e i 4.400 €. L’ingresso è condizionato da un esame di ammissione molto difficile, diviso in due sessioni, per cui si dovrà indicare sin dall’inizio il percorso che si intende scegliere e la professione che si intenderà ricoprire in futuro.

