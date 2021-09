Seat Music Awards 2021: cantanti della seconda puntata

Seat Music Awards 2021: quando

Venerdì 10 settembre dall’Arena di Verona e in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada va in scena la seconda puntata dei Seat Music Awards 2021. Dopo la speciale annata del 2020 in cui non sono stati gli artisti a essere premiati, ma sono stati loro a dedicare simbolicamente, la propria presenza e le loro performance, ai lavoratori dello spettacolo, quest’anno si torna alla “normalità”: gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici: gli album ORO, PLATINO e MULTIPLATINO e i singoli MULTIPLATINO certificati tra giugno dello scorso anno e agosto appena passato.

Seat Music Awards 2021: cast

Gli artisti presenti sul palco venerdì 10 settembre saranno:

ANNALISA,

ELEONORA ABBAGNATO,

AUTOGOL DJ MATRIX FEAT. ARISA E LUDWIG,

BABY K,

LOREDANA BERTÈ,

BLANCO,

BOOMDABASH,

CAPO PLAZA,

COLAPESCE e DIMARTINO,

DEDDY,

FRED DE PALMA,

DIODATO,

EMMA,

EMIS KILLA & JAKE LA FURIA,

ERNIA,

FRANCESCO GABBANI,

LORETTA GOGGI,

GUÈ PEQUENO,

IL TRE,

IRAMA,

ELETTRA LAMBORGHINI,

MACE,

NEGRAMARO,

NOEMI & CARL BRAVE,

PINGUINI TATTICI NUCLEARI,

RKOMI,

ROCCO HUNT & ANA MENA,

FEDERICO ROSSI,

MARA SATTEI,

SHABLO,

SHADE,

TAKAGI&KETRA & GIUSY FERRERI,

TANCREDI.

Seat Music Awards 2021: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2021: