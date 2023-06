Seconda Prova Matematica Maturità 2023: tracce e soluzioni

Seconda Prova Matematica Maturità 2023 al Liceo Scientifico

La seconda prova del liceo scientifico è in corso e come materia scelta dal MIUR c’è Matematica. Mantenere la concentrazione al massimo e ragionare bene sugli svolgimenti sono i due fattori fondamentali.

Seconda Prova Matematica Maturità 2023: tracce

In merito alle tracce della Seconda Prova di Matematica alla Maturità 2023 troviamo due problemi che riguardano lo studio di una funzione. Gli 8 quesiti riguardano l’analisi matematica: l’applicazione del Teorema di Rolle, lo studio degli zeri di una funzione, uno sviluppo in serie di Taylor ma anche geometria analitica e calcolo delle probabilità.

Cos’è lo studio di una funzione

Lo studio della funzione in matematica è quel procedimento che ti permette di determinare gli elementi caratteristici che ci permettono di disegnarne il grafico, a partire dalla sua espressione analitica y=f(x)y=f(x). In questo caso i ragazzi hanno studiato tutto l’anno portando avanti compiti ed interrogazioni per poter svolgere questa funzione. Vediamo un esempio: poni a sistema l’equazione della curva con l’equazione dell’asse delle ordinate: studia la disequazione f(x) >0. Negli intervalli in cui la funzione risulta positiva, il grafico della curva sarà situato sopra l’ asse delle ascisse. Alla maturità è più o meno lo stesso.

Seconda Prova Matematica Maturità 2023: soluzioni

IN AGGIORNAMENTO.