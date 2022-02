Studiare Psicologia a 30 anni: i consigli

Studiare Psicologia: i consigli

Quello della Psicologia è un percorso non facile da affrontare, sicuramente lungo ed impegnativo, visto che oltre al percorso universitario a cui si deve accedere tramite test d’ingresso, visto che si tratta di una facoltà a numero chiuso, è necessario anche fare un esame dopo aver ottenuto il diploma per iscriversi all’Albo degli Psicologi. C’è però chi sceglie di iscriversi a questa facoltà non proprio subito dopo aver finito il liceo, ma qualche anno dopo, magari per rincorrere un sogno accantonato da tempo. A 30 anni però non è così semplice, soprattutto se già si lavora in un altro ambito ed è difficile conciliare l’impegno sui libri con le responsabilità del lavoro. Quali sono le soluzioni?

Studiare Psicologia a 30 anni: come fare

Oltre alla classica iscrizione ad un’università statale con annesso test d’ingresso, una valida alternativa è quella di iscriversi ad un ateneo telematico, visto che in questo caso non è prevista alcuna verifica ostativa: i neo immatricolati vengono sottoposti solo ad un test scritto per valutare la preparazione iniziale e in caso di qualche lacuna il tutto verrà recuperato nel corso del primo anno di studi. Non si tratta dell’unico vantaggio, infatti nelle università online le lezioni si svolgono a distanza e per questo motivo si risparmia tempo, visto che si può seguire tutto comodamente da casa senza la necessità di dover raggiungere la sede universitaria.

Università consigliate per studiare Psicologia a 30 anni

Vi elenchiamo quindi quali sono le università telematiche riconosciute dal MIUR e che quindi hanno lo stesso valore legale di un ateneo tradizionale che mettono a disposizione un corso di Psicologia online:

Unimarconi: Scienze e Tecniche Psicologiche online (L-24)

eCampus: Scienze e tecniche psicologiche online (L-24)

IUL: Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese (L-24)

Unifortunato: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

Uninettuno: Psicologia – Discipline Psicosociali (L-24)

Unicusano: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

Mercatorum: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

Ricordiamo che è possibile trasferirsi da università telematiche a frontali e viceversa, così chi intende frequentare un corso classico ma non è riuscito a superare il test d’ingresso, può iniziare gli studi con un corso per via telematica in attesa di ripetere la verifica l’anno successivo.