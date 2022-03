Test d'ingresso 2022, pubblicate le date dei test

Sono state pubblicate le date dei test d’ingresso 2022 per i corsi ad accesso programmato. Disponibili sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, è possibile accedere al calendario completo ed aggiornato. Come si legge nell’avviso del 7 marzo, di seguito le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2022/2023.

Quali sono i corsi ad accesso programmato?

I corsi ad accesso programmato sono quelli che hanno un numero di posti limitato a cui si può accedere attraverso il superamento di una relativa verifica. I corsi nazionali ai quali si accede tramite test di ingresso in Italia sono:

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi dentaria

Veterinaria

Architettura

Scienze della formazione primaria

Professioni sanitarie (triennali e magistrali)

Specifichiamo invece che per quanto riguarda le università telematiche in queste facoltà non è previsto alcun test d’ingresso ostativo, ma c’è solo una verifica iniziale per valutare la preparazione di ogni studente.

Le date dei test di ingresso 2022

Le date sono le seguenti anche se comunque vi consigliamo di controllare sempre l’effettiva rispondenza con quanto stabilito dalla singola università. Eventuali modifiche e aggiornamenti non sono così rari. Ricordiamo anche che per i corsi finalizzati alla formazione di Architetto le date dei test saranno definite da ogni ateneo nel proprio bando e dovranno essere conclusi entro venerdì 23 settembre.

6 settembre: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana

8 settembre: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria

13 settembre: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese

15 settembre: Corsi di laurea delle professioni sanitarie

20 settembre: Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria

Entro il 23 settembre: Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto

28 settembre: Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie

Al momento sono note le sole date, tutto ciò che riguarda le modalità e i contenuti delle prove nonché il numero di posti disponibili saranno oggetto di un successivo decreto.

