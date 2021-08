Data Test Veterinaria 2021: la comunicazione del Miur

Aspiranti veterinari, conoscete la data del Test di Veterinaria 2021, il test d’ingresso che vi permetterà di iscrivervi alla Facoltà di Veterinaria e, intraprendere, un giorno, la carriera dei vostri sogni: la prova si svolgerà in tutta Italia l’1 settembre. L’annuncio è arrivato insieme al calendario completo con le date dei test d’ingresso 2021, nonostante tutti i problemi causati in Italia dall’emergenza sanitaria che dura da quasi due anni. Come accaduto nel 2020, il Test di Veterinaria si svolgerà prima della prova d’ammissione a Medicina e Odontoiatria. In ogni caso, stringete i denti e ricordate che per avere ulteriori notizie dovete anche consultare bene il bando, in cui trovate i posti disponibili a livello nazionale e le modalità di iscrizione e di svolgimento del test, insieme agli argomenti da studiare e tutte le altre informazioni.

Test ingresso Veterinaria 2021: la data

Il Ministero quindi ha comunicato la data del test di veterinaria, che si svolgerà per tutti l’1 settembre a partire dalle ore 13:00. Adesso c’è ancora un po’ di tempo per prepararsi, quindi è bene mettersi studiando gli argomenti oggetto delle domande e allenandosi con le simulazioni. Per tutte le altre notizie dovrete invece consultare decreti del Miur e in particolare il bando del Test di Veterinaria, a cui poi faranno riferimento i bandi delle singole università.

Test Veterinaria 2021: le sedi

Dove si svolgerà il Test di Veterinaria? Ve lo diciamo subito: in tutti gli atenei in cui è previsto il corso di laurea a numero chiuso in Veterinaria. Dunque, non vi rimane che farvi due conti (in particolare quando uscirà il numero dei posti disponibili per ogni ateneo) e fare una scelta. Ecco l’elenco completo:

Ricordiamo che la prova è molto simile a quella di Medicina (fatta eccezione per il numero di alcune domande) ed è composta da:

12 quesiti di cultura generale

10 quesiti di logica

16 quesiti di biologia

16 quesiti di chimica

6 quesiti di fisica e matematica

Infine specifichiamo che, come riporta il decreto del MUR, per la graduatoria finale prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, chimica, biologia, fisica e matematica.