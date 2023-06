Negli ultimi anni il settore della formazione universitaria a distanza rientra certamente tra quelli che hanno registrato – e continuano a registrare – i maggiori tassi di crescita, sia in termini di iscritti che di apprezzamento da parte dell’opinione pubblica.

In questo ambito un ruolo di primissimo piano lo occupa sicuramente l’Università Unimarconi. Istituita e riconosciuta dal Miur nel 2004, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, infatti, è stato il primo Ateneo in Italia a proporre il modello di didattica a distanza.

Da allora, in ormai quasi un ventennio di attività, Unimarconi ha costantemente investito in infrastrutture e tecnologie per rimanere al passo con l’evoluzione digitale e sviluppare un efficace approccio didattico basato sull’e-learning, in grado di rispondere alle esigenze di una società in costante cambiamento.

Non è un caso, quindi, che oggi l’Università degli Studi Guglielmo Marconi è considerata tra le migliori nel settore dell’e-learning per qualità della didattica e che attualmente viene scelta da oltre 80.000 studenti.

Studiare con Unimarconi: i vantaggi

Ma, in concreto, quali sono le ragioni alla base di questo successo? Di seguito abbiamo provato ad individuare 11 motivi per cui conviene iscriversi a Unimarconi.

1) Didattica di qualità

Uno dei vantaggi più evidenti di studiare presso Unimarconi è la possibilità di accedere a una didattica di altissima qualità. L’università si impegna costantemente nella ricerca accademica e offre un corpo docente altamente qualificato proveniente da diverse discipline. Gli studenti beneficiano quindi di un insegnamento all’avanguardia e di una formazione aggiornata alle ultime scoperte e tendenze nel loro campo di studio.

2) Iscrizioni sempre aperte

Un altro punto di forza di Unimarconi è la sua politica di iscrizioni sempre aperte. Mentre molte università tradizionali richiedono agli studenti di aspettare le sessioni di ammissione specifiche per iniziare il percorso di studio, Unimarconi offre la possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. Ciò consente agli studenti di iniziare immediatamente il loro percorso accademico, senza dover attendere mesi che invece possono essere impiegati per studiare e dare esami.

3) Risparmio sui costi di affitto e trasporti

La possibilità di studiare online offerta da Unimarconi è un altro vantaggio significativo. Gli studenti possono seguire i corsi e accedere ai materiali didattici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questo elimina la necessità di affrontare le spese di affitto di un appartamento vicino all’ateneo, consentendo agli studenti di risparmiare notevolmente sui costi di alloggio e di trasporto. Inoltre, studiare online offre una maggiore flessibilità di programmazione, permettendo agli studenti di gestire i loro studi in base ai propri impegni personali e professionali.

4) Materiale didattico disponibile h24

Un altro punto forte di Unimarconi è l’accesso illimitato al materiale didattico. È possibile rivedere il materiale quante volte si desidera, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Questa flessibilità è estremamente vantaggiosa per la preparazione agli esami, in quanto gli studenti possono dedicare il tempo necessario a comprendere appieno i concetti e consolidare le proprie conoscenze. Inoltre, la disponibilità del materiale didattico 24 ore su 24 favorisce uno stile di apprendimento personalizzato, consentendo di progredire secondo il proprio ritmo e le proprie esigenze.

5) Programmi con rette agevolate

Unimarconi si impegna anche a rendere l’istruzione superiore più accessibile attraverso i suoi programmi con rette agevolate. L’università offre una vasta gamma di programmi di studio con costi ridotti sia per i giovani studenti che per numerose categorie di lavoratori. Ciò significa che l’istruzione universitaria diventa accessibile a una gamma più ampia di studenti, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, consentendo loro di laurearsi senza dover affrontare un eccessivo onere economico.

6) Possibilità di rateizzazione senza costi aggiuntivi

Sempre per venire incontro alle esigenze finanziarie degli studenti, Unimarconi offre anche la possibilità di rateizzare il pagamento delle rette senza costi aggiuntivi. Questa flessibilità finanziaria consente agli studenti di pianificare il proprio budget in modo più efficace e di distribuire le spese nel corso del tempo, evitando di dover affrontare un grosso esborso iniziale. La rateizzazione delle rette è un ulteriore segno dell’impegno di Unimarconi nel rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti.

7) Tasse per gli esami incluse nella retta

Un altro vantaggio importante di studiare presso Unimarconi è che le tasse per gli esami sono incluse nella retta di iscrizione. Questo significa che gli studenti non devono preoccuparsi di costi aggiuntivi per ogni singolo esame sostenuto. L’inclusione nella retta delle tasse per gli esami semplifica la gestione finanziaria degli studi e fornisce agli studenti una maggiore chiarezza sui costi totali del percorso di studio.

8) Sedi d’esame in tutta Italia

Unimarconi mette a disposizione oltre 20 sedi d’esame in tutta Italia, offrendo comodità e flessibilità nella scelta della sede più vicina al luogo di residenza degli studenti. Questo rende più agevole e pratico sostenere gli esami, evitando lunghi spostamenti o la necessità di organizzare trasferte costose. Le sedi d’esame distribuite sul territorio nazionale sono un altro esempio dell’impegno di Unimarconi nel fornire un’esperienza di studio adattabile e conveniente.

9) Servizio di tutoraggio e mentorship gratuito

Unimarconi si preoccupa anche del benessere degli studenti e offre un servizio di tutoraggio e mentorship gratuito. Gli studenti hanno accesso a un supporto personalizzato che li aiuta ad affrontare le sfide accademiche e a sviluppare le competenze necessarie per avere successo nel loro percorso di studio. Questo servizio di tutoraggio e mentorship consente loro di ricevere un supporto individuale e di accedere a risorse aggiuntive per migliorare le loro prestazioni accademiche.

10) Accompagnamento continuo verso il mondo del lavoro

Un altro aspetto fondamentale dell’esperienza di studio presso Unimarconi è l’accompagnamento continuo verso il mondo del lavoro. L’università fornisce servizi di orientamento e supporto per aiutare gli studenti a sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro e a individuare nuove opportunità di carriera. Questo sostegno nell’ingresso nel mondo professionale si rivela fondamentale affinché gli studenti possano mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi e avere successo nella loro carriera professionale.

11) Eventi culturali e recruiting day

Inoltre, Unimarconi organizza numerosi eventi culturali che offrono agli studenti l’opportunità di partecipare a incontri con professionisti del settore, di ampliare la loro rete di contatti e di arricchire il loro bagaglio culturale. I recruiting day permettono agli studenti di entrare in contatto diretto con le aziende e le organizzazioni, aprendo la strada a opportunità di stage, tirocini o addirittura a un’assunzione diretta. Questi eventi rappresentano una preziosa opportunità per ampliare le proprie prospettive professionali e di creare connessioni significative nel settore in cui si desidera inserirsi.

In definitiva, possiamo dire che Unimarconi rappresenta la soluzione ideale per gli studenti che desiderano intraprendere un percorso di studi universitario di qualità senza le limitazioni spazio-temporali dell’istruzione tradizionale. Con la sua didattica di alto livello, il prestigioso corpo docente e una serie di vantaggi unici, Unimarconi offre un’esperienza di apprendimento completa e adattabile alle proprie esigenze individuali.

Cosa aspetti allora? Visita il sito Unimarconi e scopri l’offerta formativa!