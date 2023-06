L’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha presentato il nuovo Master in Giornalismo e Comunicazione Crossmediale, diretto da Emilio Carelli, che ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di giornalisti e operatori della comunicazione in grado di affrontare le sfide del mondo digitale.

Nell’era dell’informazione digitale, il giornalismo e la comunicazione hanno subito un’evoluzione significativa. Il flusso incessante di notizie e l’esplosione dei social media richiedono una competenza sempre più approfondita nel campo della comunicazione crossmediale, che si estende su diverse piattaforme e canali.

“La crossmedialità è in questo momento l’ultima frontiera del giornalismo in tutto il mondo – ha spiegato il direttore del Master, Emilio Carelli – sta costringendo a ripensare l’intera produzione dell’informazione contemporaneamente sui diversi media”.

“Serve una nuova leva di giornalisti e operatori della comunicazione che facciano riscoprire il fascino della conoscenza, che sappiano approfondire la notizia oltre ad utilizzare in modo consapevole il web e i social media” ha aggiunto Enrico Mentana, nella lectio magistralis di apertura del Master.

Il Master in Giornalismo e Comunicazione Crossmediale offerto dall’Università Telematica Internazionale Uninettuno si propone di arricchire l’offerta formativa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Il corso, di altissimo livello grazie alla qualità dei docenti coinvolti, prevede anche uno stage in presenza presso importanti redazioni giornalistiche, offrendo agli studenti un’esperienza pratica nel mondo reale.

Il Master è aperto a laureati triennali o magistrali, in particolare giornalisti, pubblicisti, operatori di comunicazione di impresa e addetti stampa, nonché a tutti coloro che desiderano sviluppare competenze nel campo della comunicazione digitale.

Le lezioni saranno tenute da autorevoli giornalisti e comunicatori, tra cui spiccano nomi noti come Giovanni Floris, Giovanna Botteri, Luciano Fontana, Marco Da Milano, Vincenzo Morgante, Maurizio Caprara, Furio Colombo, Marco Travaglio, Antonio Di Bella, Filippo Ceccarelli, Franco Bechis, Gabriele Romagnoli e Giovanna Pancheri.

Questi professionisti di alto livello garantiranno una formazione e completa e approfondita, offrendo agli studenti la possibilità di apprendere direttamente dalla loro vasta esperienza nel campo del giornalismo e della comunicazione crossmediale. Grazie a questo corpo docente di prim’ordine, gli studenti avranno accesso a una prospettiva autorevole e attuale sulle dinamiche e le sfide del settore.

“Si tratta di un’opportunità unica per tutti i nostri studenti – ha sottolneato la Prof.ssa Maria Amata Garito, Rettore di Uninettuno – Come nella tradizione della nostra Università questo master ha raccolto la disponibilità di grandi nomi del giornalismo che compongono il corpo docente e che potranno trasmettere la loro esperienza“.

Le iscrizioni per il Master in Giornalismo e Comunicazione Crossmediale presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno sono già aperte, e il corso avrà inizio nel mese di settembre. Un’occasione davvero da non perdere se sei appassionato di giornalismo e desideri sviluppare competenze avanzate nella comunicazione digitale.