Il mondo migliore per passare un esame con un buon voto è studiare. Questo è un fatto. Capita, però, spesso, di avere qualche imprevisto che non ci permette di raggiungere la preparazione che vorremmo e se l’esame è particolarmente importante in termini di percorso o di media, bisogna trovare soluzioni alternative per non rimandare e non fare brutta figura.

Se sai già all’inizio di un corso, per esempio, che non avrai il tempo per studiare approfonditamente tutti i libri di testo previsti inizia con il seguire assiduamente tutte le lezioni, prendendo appunti e facendo domande. Il professore ne rimarrà impressionato e quasi certamente all’esame si ricorderà di te essendo più benevolo anche nella valutazione. Se, invece, ti ritrovi a ridosso di un esame per cui non hai studiato e non hai seguito le lezioni, continua a leggere l’articolo per scoprire tutti i trucchi per passare una prova anche se hai studiato poco.

Trucchi per passare l’esame universitario