Se ti stai preparando l’esame di maturità (a proposito: hai letto tutte le novità sulla maturità 2022?) probabilmente ti starai anche chiedendo cosa farai dopo. Una volta scelto il percorso universitario più giusto per te, il passo più ovvio è l’immatricolazione. A partire da quando si possono effettuare le iscrizioni all’anno accademico 2022-2023? La risposta è molto complessa: bisogna prima di tutto capire se il corso che hai scelto è a numero chiuso o meno.

Quando aprono le iscrizioni all’anno accademico 2022-2023?

Per l’iscrizione all’anno accademico 2022-2023 non esiste una data universale per tutti gli atenei. Le date delle iscrizioni variano infatti a seconda della facoltà prescelta nel caso in cui il corso fosse ad accesso programmato o meno. Nel caso di test d’ingresso, l’immatricolazione di solito avviene qualche mese prima della data dello stesso. I corsi di laurea ad accesso libero hanno una scadenza che varia da luglio a fine ottobre. Diventa fondamentale quindi informarsi sul sito del singolo ateneo, controllando le date per evitare di ritrovarsi fuori e non poter più procedere all’iscrizione.

Un caso atipico è rappresentato dalle università telematiche in cui si può procedere tutto l’anno. Le iscrizioni sono sempre aperte senza dover pagare costi aggiuntivi. Si possono svolgere tutte le pratiche online e iniziare a prepararsi per gli esami in qualsiasi momento.

Anno Accademico 2022-2023: come ci si iscrive all’università?

Una volta stabilita la dead line dell’università che hai scelto dovrai procedere con l’immatricolazione (nel caso di facoltà ad accesso programmato dovrai prima superare il test d’ingresso). L’iscrizione effettiva viene fata attraverso la compilazione di una serie di moduli che vengono forniti dalla segreteria studenti, solitamente sono anche scaricabili dal sito ufficiale dell’ateneo di destinazione. Oltre ai tuoi dati, ti verrà richiesta l’autocertificazione della condizione economica (ISEE) in base alla quale verrà determinata la tassa da pagare. L’ISEE ti servirà anche per richiedere la borsa di studio.

L’ultimo passo sarà il pagamento della tassa d’iscrizione e della tassa regionale di diritto allo studio che nel Lazio ammonta a € 140,00. Tutti gli studenti iscritti presso le Università statali e non statali, gli istituti universitari e le istituzioni AFAM con sede legale nella Regione sono tenuti al pagamento di questo importo. Tutto il procedimento andrà effettuato prima della data di scadenza di immatricolazione riportato sul bando del corso di laurea che hai scelto. A questo punto sarai pronto per raccogliere informazioni sul piano di studi e iniziare a seguire le lezioni per poi sostenere gli esami. Sarai, insomma, a tutti gli effetti uno studente universitario.