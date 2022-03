Come iscriversi ad un’Università Telematica

Se lavori e hai poco tempo o sei fuori corso e vuoi ricominciare puoi pensare d’iscriverti ad un’università telematica: si tratta di università online che attivano corsi di laurea con modalità a distanza secondo il sistema e-learning. Da casa o dall’ufficio, durante la pausa pranzo o la sera, è possibile seguire le lezioni della Facoltà scelta in video-conferenza, scaricando il materiale dal portale dell’ateneo.

Se però da un lato questi sono i vantaggi, d’altro canto bisogna tenere in considerazione i costi più elevati rispetto alle università statali e il fatto che non si ha la possibilità di creare una cerchia di amicizie con cui condividere le gioie e i dolori degli esami. Se hai deciso di frequentare un’università telematica ma non sai come iscriverti continua a leggere: ecco tutto quello che devi sapere su immatricolazione, scadenze e tasse.

Non perderti la guida completa: Università Online Riconosciute dal MIUR

Università Telematica: come fare l’iscrizione

Per potersi iscrivere ad un’università telematica occorre essere in possesso di un diploma di scuola superiore o un titolo equipollente. In genere le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, e possono essere effettuate online compilando una piattaforma apposita con tutti i dati richiesti: dati anagrafici, indirizzi e recapiti telefonici, il titolo di studi, corso di laurea scelto e così via.

E’ possibile anche inviare il modulo di iscrizione via posta, insieme alla documentazione richiesta, oppure recarsi direttamente in sede e farsi aiutare nella procedura dai tutor, così da richiedere direttamente tutte le informazioni che vi servono.

I documenti necessari sono:

domanda di iscrizione e immatricolazione

ricevuta della retta di iscrizione (la prima rata)

due fototessere

fotocopia del documento di identità

fotocopia del codice fiscale

diploma originale di scuola media superiore o copia conforme

Se la documentazione sarà incompleta la domanda di iscrizione non verrà accettata. L’avvenuta immatricolazione verrà comunicata via e-mail, e successivamente verranno comunicate le credenziali per l’accesso alla piattaforma e-learning.

Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

Se hai già una carriera universitaria pregressa oppure hai delle comprovate esperienze lavorative, può essere conveniente, prima di iscriversi ad un’Università Telematica chiedere un Riconoscimento CFU (Crediti Formativi Universitari) da parte di un’apposita commissione interna all’ateneo che hai scelto.

La commissione valuta la carriera universitaria (il numero e il tipo di esami già sostenuti) e lavorativa e stabilisce un numero di CFU riconosciuti per l’iscrizione al corso di laurea prescelto. In questo modo è possibile cambiare università conservando gli esami già sostenuti (tutti o una parte, a seconda del grado di affinità tra il vecchio e il nuovo corso). Ciò vuol dire che, in caso di riconoscimenti CFU consistenti è possibile perfino partire già dal secondo o dal terzo anno del nuovo corso di laurea.

Come hai potuto notare, iscriversi ad un’università telematica non è complicato, ma sicuramente ci sono diversi passaggi burocratici da affrontare in cui è opportuno non sbagliare (onde evitare l’allungamento dei tempi). Per questo, il nostro consiglio è quello di affidarsi a un centro di supporto dedicato proprio a questo. Per ricevere l’assistenza gratuita dei nostri esperti compila il form che trovi in pagina: riceverai tutte le informazioni necessarie e qualora, decidessi di iscriverti, sarai accompagnato durante tutto l’iter di immatricolazione.

Leggi anche: