Il Corso Triennale in Sociologia fa parte della Classe di Laurea L-40. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!

La Classe di Laurea L-40 riguarda un corso di studi della durata di tre anni che termina con il conseguimento della Laurea Triennale in Sociologia. Coloro che ottengono questo titolo di studio sono in possesso di conoscenze nei vari campi della sociologia, nel campo delle altre scienze sociali e in quelli economico-statistico, giuridico e politologico.

I laureati sanno, inoltre, utilizzare i metodi propri della sociologia nel suo complesso e posseggono le competenze relative al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti l’analisi sociale.

Scopriamo insieme quali università italiane erogano il corso di laurea triennale in Sociologia!

L-40 nelle Università Italiane

La classe di laurea L-40 è presente in diverse università italiane, sia statali che telematiche, di cui parleremo in maniera più approfondita nei prossimi paragrafi.

Sono diversi i corsi di laurea afferenti a questa classe presenti nelle università statali: dal curriculumin Scienze dei Fenomeni Sociali e dei Processi Organizzativi a quello in Scienze Sociologiche per lo Sviluppo Locale e la Governance. Le università frontali che erogano questi corsi di laurea sono molte, tra cui citiamo:

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Trento

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Firenze

Come abbiamo anticipato, anche gli atenei online erogano i corsi di laurea in Sociologia. Vediamo insieme quali sono.

Sociologia nelle Università Telematiche

Le Università Telematiche che erogano il corso L-40 in Sociologia online il corso L-40 in Sociologia online sono Mercatorum, con la laurea triennale in Sociologia e Innovazione, e Unicusano, con la laurea triennale in Sociologia.

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Mercatorum viene descritta come un’ottima università, all’avanguardia, con a cuore il benessere degli studenti. Unicusano è apprezzata per la doppia possibilità di seguire le lezioni online o vivere il percorso di studi in modo tradizionale presso il proprio campus.

I corsi di laurea online delle Università Telematiche riconosciute dal MIUR hanno lo stesso valore legale di quelli delle Università tradizionali. Gli atenei online offrono, però, alcuni vantaggi in più: l’accesso diretto al mondo del lavoro, dato che si può studiare e avere parallelamente una vita professionale a tempo pieno, il seguire le lezioni da remoto e quindi non doversi recare in sede, la disponibilità di tutto il materiale didattico su un’unica piattaforma senza dover acquistare i libri universitari e possibilità di accedere a sconti e convenzioni sulla retta annuale.

Ma in quali settori trovano impiego i laureati in Sociologia? Continua a leggere per scoprirlo.

Sociologia: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Gli sbocchi lavorativi di Sociologia classe L-40 sono i seguenti: esperto di metodi e tecniche della ricerca sociale, di problemi dello sviluppo e del territorio, di problemi di organizzazione e comunicazione del lavoro, nonché operatore in ruoli definiti nelle amministrazioni pubbliche e private, con autonomia e responsabilità.

Per far svolgere le prime esperienze lavorative agli studenti e farli ambientare in questo mondo, gli atenei frontali oppure online prevedono la loro partecipazione a tirocini e stage presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche.

L-40: cosa si può insegnare?

Il corso di Laurea Triennale in Sociologia non permette ai laureati di accedere direttamente alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Per iscriversi è necessario conseguire i 120 CFU (Crediti Formativi Universitari) che si possono ottenere con un titolo di studio magistrale o specialistico.

Per continuare ad approfondire le materie già studiate durante la laurea breve in Sociologia, potresti immatricolarti alla classe di Laurea Magistrale LM-88 in Sociologia e Ricerca Sociale. Una volta conseguito il titolo, avrai accesso a due classi di concorso:

A-18 – Filosofia e Scienze Umane

A-65 – Teoria e Tecnica della Comunicazione

Superati i concorsi pubblici ed integrati i CFU richiesti, potrai insegnare Filosofia e Teoria della Comunicazione nei licei o negli istituti tecnici.

Hai ancora dubbi sulla classe di laurea L-40? Compila il box sottostante e un nostro consulente ti ricontatterà per rispondere a ogni tua domanda e, se lo vorrai, ti aiuterà con l’iscrizione.