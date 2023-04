Il Corso Triennale in Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia fa parte della Classe di Laurea L-Gastr. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!

La Classe di Laurea L-Gastr riguarda un corso di studi della durata di tre anni, alla fine del quale si ottiene una Laurea Triennale in Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia. Una volta ottenuto questo titolo di studio, i laureati possiederanno le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-strumentali per l’analisi critica dei sistemi gastronomici costituiti dai processi di produzione, trasformazione e consumo del cibo, oltre alle conoscenze di base delle scienze attinenti ai sistemi gastronomici, della matematica, statistica, chimica, biodiversità, scienze del territorio e della memoria.

Gli iscritti a questo corso di laurea, inoltre, durante il percorso di studio, acquisiranno esperienza nell’ambito della gastronomia grazie a numerosi viaggi didattici e alle attività laboratoriali relative alle scienze delle produzioni e delle tecnologie alimentari, del design dei sistemi gastronomici, delle scienze biomediche, psicologiche e della nutrizione.

Ti stai chiedendo in quali università italiane puoi studiare Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

L-Gastr nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe L-Gastr è a disposizione degli studenti sia nelle università statali, sia nelle università telematiche, di cui vi parleremo più avanti in maniera approfondita.

Grazie a questo corso di studi approfondirete le vostre conoscenze e acquisirete nuove competenze nell’ambito delle Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia. Tra le università frontali che erogano questo corso di laurea segnaliamo:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Parma

Università degli Studi Roma Tre

Oltre che negli atenei classici, il corso è disponibile anche nelle università telematiche: scopriamo insieme tutti i vantaggi dei corsi di laurea online della classe L-Gastr.

Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia nelle Università Telematiche

Mercatorum è l’unica università telematica a erogare il corso L-Gastr in Gastronomia, Ospitalità e Territori, il quale è afferente alla facoltà di Agraria. L’offerta formativa di Universitas Mercatorum è molto ampia e volta a fornire percorsi accademici caratterizzati dall’innovazione. Vengono studiate sempre materie nuove, al passo con i tempi e si preparano seriamente gli studenti per il mondo del lavoro.

Se ti stai chiedendo se le Università Telematiche hanno la stessa validità di quelle tradizionale la risposta è sì. I corsi di laurea online, infatti, sono riconosciuti dal MIUR, e in più, rispetto alle università statali, presentano alcuni vantaggi: le lezioni sono disponibili in ogni momento, basta solo accedere alla piattaforma dedicata, quindi puoi studiare dove vuoi e quando vuoi, senza doverti recare in sede, non devi sostenere spese per acquistare i libri universitari perché il materiale didattico è disponibile gratuitamente sul portale personale e i costi della rata annuale possono essere ridotti grazie alla presenza di convenzioni stipulate tra le università ed enti esterni.

Scopriamo ora quali sono gli sbocchi lavorativi di L-Gastr.

Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I laureati in Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia lavorano presso aziende, istituzioni pubbliche e ONG nello sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi per accrescere il patrimonio gastronomico, di format distributivi dedicati alle produzioni alimentari di qualità, nella valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle produzioni alimentari.

Per far svolgere agli studenti le prime esperienze lavorative nel campo della gastronomia, gli atenei prevedono che svolgano tirocini presso aziende esterne.

