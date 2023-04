Il Corso Magistrale in Archeologia fa parte della Classe di Laurea LM-02. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!

La classe di laurea LM-02 fa riferimento ad un corso di studi della durata di due anni che porta all’ottenimento di una Laurea Magistrale in Archeologia. Questo corso di studi è adatto a chi ha frequentato un corso triennale in Beni Culturali della classe di laurea L-01 e nello specifico vuole dare una preparazione maggiore sulle nuove metodologie e tecniche dell’archeologia e sulle tradizionali discipline storiche, filologiche e artistiche. I laureati di questa classe acquisiscono competenze scientifiche, teoriche, metodologiche ed operative relative al settore dell’archeologia e della storia dell’arte nelle età preistorica e protostorica, antica e medievale.

Gli iscritti a questo corso di laurea, inoltre, possiedono competenze nel settore della gestione, conservazione e restauro del patrimonio archeologico, artistico, documentario e monumentale e sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici per classificare i reperti, elaborare le immagini, gestire i testi scientifici e svolgere tutte quelle attività legate al settore archeologico.

Vediamo in quali università italiane è presente questo corso di laurea.

LM-02 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe LM-02 Archeologia è a disposizione degli studenti sia nelle università statali, sia nelle università telematiche.

Si tratta della naturale prosecuzione del corso triennale nella classe di laurea L-01 in Beni Culturali. A disposizione ci sono diversi indirizzi, dal corso di Archeologia e civiltà classiche al curriculum in Archeologia subacquea e dei paesaggi costieri del mediterraneo. Ecco le università statali in cui è possibile trovare la facoltà di Archeologia:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia

Università degli Studi di Siena

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Firenze

Archeologia nelle Università Telematiche

Attualmente l’unica università telematica a offrire il corso di Laurea Magistrale in Archeologia online è Unitelma Sapienza. Il corso si chiama Classical Archaeology ed è erogato in maniera congiunta sia dall’Università Sapienza di Roma, attraverso risorse più tradizionali, che da Unitelma Sapienza, con strumenti telematici.

Corsi di Laurea Online Corsi di laurea Area Ateneo Costo Classical Archaeology (Lingua Inglese) Archeologia Unitelma Da € 1800 a € 2300

La peculiarità di questo corso di laurea è che il titolo di studio rilasciato al termine del percorso viene conferito da entrambe le università, fattore che costituisce un grande valore aggiunto.

Altri elementi molto apprezzati dagli studenti di questo ateneo sono la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro, grazie a stage e attività formative, di acquisire competenze professionali oltre alle conoscenze teoriche, e la qualità della didattica superiore alla media.

Vorresti iscriverti ma sei indeciso perché pensi che le università telematiche valgano meno di quelle tradizionali? Devi sapere che non è così, infatti i titoli di studio rilasciati dalle Università Online Riconosciute dal MIUR hanno lo stesso valore legale di quelli delle università tradizionali. Inoltre, la qualità delle università telematiche è monitorata ogni anno dall’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Gli atenei online, presentano, però, alcuni vantaggi che non vengono offerti dalle università statali: la possibilità di seguire le lezioni comodamente da casa propria, o da qualsiasi posto in cui ci sia una connessione Internet e l’agevolazione di risparmiare sui libri universitari, grazie al fatto che il materiale didattico è messo a disposizione degli studenti su apposite piattaforme.

Archeologia LM-02: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Coloro che possiedono il titolo di studio magistrale in Archeologia trovano impiego nei musei, nelle soprintendenze, nei comuni, negli organismi di studio e di ricerca, di conservazione del patrimonio archeologico, artistico, documentario e monumentale, negli enti preposti alla tutela del patrimonio archeologico, nell’editoria e altri media specializzati in archeologia.

Già durante il percorso universitario gli studenti di Archeologia intraprendono le prime esperienze lavorative grazie a stage e tirocini messi a disposizione dai diversi atenei.

LM-02: cosa si può insegnare?

La classe di laurea LM-02, una volta superato l’esame del concorso, offre la possibilità di insegnare nei licei e negli istituti tecnici. Le classi di concorso a cui dà accesso la laurea magistrale in Archeologia sono:

A-11 – Discipline letterarie e latino

– Discipline letterarie e latino A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-13 – Discipline letterarie, latino e greco

A-21 – Geografia

A-22 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A- 23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

– Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) A-54 – Storia dell’arte

A-70 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena

A-71 – Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-72 – Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-73 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-74 – Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena

– Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena A-75 – Discipline letterarie, latino e greco con lingua di insegnamento slovena

A-77 – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

– Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

A-79 – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

A-80 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

A-81 – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

A-82 – Discipline letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

A-83 – Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

A-84 – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

A-85 – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

