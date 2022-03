La vita notturna di Berlino potrebbe sorprenderti. Se ti trovi in città e ti stai chiedendo cosa fare stasera a Berlino, sappi che non hai che da scegliere. Le attrazioni per giovani ed i locali particolari della città non aspettano altro che di essere scoperti. Non ti faremo un elenco, quindi, delle classiche 10 cose da vedere a Berlino: aspettati una serie di consigli su come passare la sera nella capitale della Germania.

Cosa fare a Berlino la sera: 5 idee

Se hai scelto questa metà per un tuo viaggio, probabilmente è perché sai che Berlino è rinomata per la sua vivace e variegata vita notturna. Ospita discoteche, pub, bar intimi e locali techno underground super eccentrici. Insomma, non ti annoierai di certo se alle visite culturali preferisci la baldoria. Ci sono innumerevoli cose da fare a Berlino di notte: prendi spunto da queste.

Tieni d’occhio luoghi come Sameheads e Art Stalker. Sono spesso sede di eventi notturni legati all’arte. Fai un giro per i bar di Berlino: è il modo migliore per conoscere la città di notte. Qui puoi ascoltare musica con gli amici sorseggiando una birra prima di andare a ballare. Entra in uno spati. No, non si tratta di un locale e neanche di un ristorante. Gli spati sono dei caratteristici minimarket aperti 24 ore su 24. Ma fanno parte integrante della vita notturna di Berlino, non puoi non farci un salto. Se non vuoi perderti una suggestiva vista notturna di Berlino devi assolutamente salire in cima alla Torre della Tv della città. Dal Bar 203 (occhio, chiude a mezzanotte), potrai godere una vista panoramica a 360 gradi. Se ti trovi in città con la tua dolce metà, puoi approfittare di una crociera notturna con cena inclusa: vedrai dall’acqua i punti salienti del centro e potrai gustare il menù che ti ispira di più.

Locali particolari a Berlino

Cosa fare a Berlino per giovani? Se quanto ti abbiamo proposto non ti sembra ancora abbastanza, ti consigliamo alcuni dei locali più particolari della città. Puoi farci un salto per immergerti completamente nella vita di una delle capitali europee più vivaci. Ad iniziare dal Limonadier.

Si tratta di un cocktail bar stiloso ma allo stesso tempo intimo e accogliente (se ci vai intorno alle 19 – no, non ti stiamo invitando a bere – i cocktails costano meno, ma noi non ti abbiamo detto niente!). C’è poi il Barbie Deinhoff, che raduna clienti di ogni tipo ed è gestito da una nota artista drag queen. Delizioso è l’interno: le pareti sono rosa, i mobili disordinati e l’atmosfera favorisce il completo relax.

Leggi anche: