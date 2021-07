Estate in Croazia: dove andare e cosa fare

Mare, profumo di mare! Ormai è ufficiale, l’estate è arrivata, stessa spiaggia, stesso mare a mostrar le chiappe chiare. Anzi no, abbiamo voglia di cambiare, abbiamo voglia di partire per la Croazia, visitare spiagge nuove, mari nuovi, visitare posti nuovi e conoscere nuove culture e tradizioni. Pronti? Andiamo.

Leggi anche: Dubrovnik: cosa vedere, spiagge e hotel

Vacanze in Croazia: le mete più gettonate

Per iniziare la nostra visita turistica virtuale in Croazia, vogliamo fornirvi l’elenco delle mete che dovete necessariamente visitare. Non siamo sicuri se riuscirete a vederle proprio tutte, ma da buoni ottimisti quali siamo pensiamo proprio di si, et voilà:

Parenzo: bellissimi paesaggi con distese di colline coltivate a vigneti;

Rovinj: centro cittadino chiuso al traffico e che ha ereditato la cucina italiana;

Lèsina: è l’ideale se volete trascorrere le vostre notti magiche immersi nella movida;

Spalato: è la seconda città della Croazia per estensione;

Isola di Lissa: ben collegata a Spalato.

Croazia: le spiagge più belle

Non vogliamo essere prolissi, non vogliamo annoiarvi con i nostri infiniti elenchi, ma ora tocca alle spiagge, non possiamo farvi partire senza aver dato un’occhiata ai nostri consigli:

Stiniva: definita uno degli angoli più belli della Croazia;

Zlatni Rat: la sua punta cambia a seconda del vento;

Sakarun: sabbia bianca, fondali setosi e bassi;

Banje: per scendere in riva al mare si passa attraverso una scaletta in pietra;

Sveti Ivan: sabbia bianca e mare cristallino;

Isola di Rab: definita paradisiaca da chi ha avuto il piacere di andarci;

Saplunara: la baia sabbiosa più grande della Croazia;

Beritnica: con intorno un suggestivo paesaggio roccioso.

Vacanze in Croazia: cosa fare

E una volta lì, oltre a visitare i posti e le spiagge che vi abbiamo già indicato, che si fa? Ci sono tante altre cose da fare, se volete dedicarvi alla cultura potrete visitare:

Split: ambiente culturale unico;

Poreč: qui potrete visitare la basilica Eufrasiana;

Šibenik: qui trovate la cattedrale di San Giacomo protetta dall’Unesco.

Se avete voglia di provare la cucina croata, non perdete questi appuntamenti:

Livade: c’è un ottimo ristorante dove è consigliato un buon piatto di tartufi;

Labin: qui si trova un agriturismo top, il Pineta, che offre un’offerta enogastronomica che non ha rivali;

Hvar: l’ottimo ristorante Yaška super consigliato.

