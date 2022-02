Dove si trova San Marino: come arrivare

San Marino e l’Eurovision Song Contest

Tanto si parla della Repubblica di San Marino, soprattutto in questo periodo visto che tra qualche ora si svolgerà la finale di Una voce per San Marino, il contest che porterà il vincitore come rappresentante del Paese al prossimo Eurovision Song Contest che si svolgerà a Torino il prossimo 14 maggio. Un evento che va in scena da molti anni, ma che ha avuto un boom proprio quest’anno, visto che in gara ci sono anche alcuni nomi molto apprezzati come Achille Lauro, Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Alberto Fortis e Valerio Scanu. Il tutto è visibile su San Marino RTV a partire dalle 21:00 del 19 febbraio (e visibile sul digitale terrestre al canale 831, su Tivùsat al canale 93, su Sky al canale 520, e in streaming sul sito della TV).

Leggi anche:

Dove si trova San Marino

Eppure c’è ancora chi si chiede: ma dove si trova San Marino? La Repubblica di San Marino si trova nel centro-nord dell’Italia, al confine tra le regioni italiane dell’Emilia-Romagna (provincia di Rimini) e delle Marche (provincia di Pesaro e Urbino). Nonostante ciò il collegamento con l’Italia, senza un mezzo proprio, non sembra così facile, visto che il Paese è sprovvisto di una rete ferroviaria dal 1944 quando è stata bombardata nel corso della Seconda Guerra Mondiale e l’unico aeroporto è situato in territorio italiano, l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”, in cui però è necessario prendere degli autobus per giungere a San Marino.

Come arrivare a San Marino

Ecco allora nel dettaglio come arrivare a San Marino:

IN AUTOMOBILE : Autostrada A14 Bologna – Ancona, uscita Rimini Sud – Superstrada Rimini – San Marino SS72 (per circa 22 km dall’uscita autostradale). Autostrada A14 Bologna – Ancona, uscita Rimini Nord – SP “Marecchiese” n° 258

: Autostrada A14 Bologna – Ancona, uscita Rimini Sud – Superstrada Rimini – San Marino SS72 (per circa 22 km dall’uscita autostradale). Autostrada A14 Bologna – Ancona, uscita Rimini Nord – SP “Marecchiese” n° 258 IN TRENO : si arriva alla stazione ferroviaria di Rimini poi si continua in autobus

: si arriva alla stazione ferroviaria di Rimini poi si continua in autobus IN AUTOBUS : collegamenti attraverso autolinee e diverse linee di autobus dalla Stazione ferroviaria di Rimini e dall’Arco d’Augusto (tutto l’anno), da Piazza Tripoli (in estate)

: collegamenti attraverso autolinee e diverse linee di autobus dalla Stazione ferroviaria di Rimini e dall’Arco d’Augusto (tutto l’anno), da Piazza Tripoli (in estate) IN AEREO: tramite l’aeroporto internazionale di Rimini (27 chilometri di distanza)

Esiste inoltre una funivia di 300 metri di lunghezza che collega San Marino Città a Borgo Maggiore.

Potrebbe interessarti anche: San Marino: cosa vedere e cosa comprare