Dublino è la capitale d’Irlanda e meta prediletta da tantissimi che desiderano fare un weekend fuori a prezzi contenuti. Fondata dai vichinghi come centro per il commercio di schiavi, la città è situata sulla foce del fiume Liffey, motivo per cui risulta particolarmente affascinante. Non a caso è sempre stata capitale d’Irlanda, già a partire dal Medioevo. Una curiosità: sai cosa significa Dublino?

Deriva dal gaelico e significa “stagno nero”; anche se alcuni sostengono che potrebbe essere di origine scandinava, come potrebbe suggerire l’espressione islandese “djúp lind” (“pozzo profondo”). Non a caso i due significati sembrano sorprendentemente simili! Se sei in partenza per Dublino sei sull’articolo giusto: qui ti proponiamo una lista di cose da fare in città per un weekend!

5 cose da fare assolutamente a Dublino