I migliori posti da visitare a settembre

Se sei arrivato fin qui, probabilmente, è perché stai cercando info sui migliori posti da visitare a settembre. Questo è uno dei mesi migliori per viaggiare per una miriade di motivi: il meteo è mite, i prezzi più bassi in quanto fuori stagione e la possibilità di godere di una serie di emozionanti esperienze di osservazione della fauna selvatica è alta.

Tra poco meno di un mese saremo in autunno, e se rientri tra coloro che non si sono uniti alla corsa estiva per tornare a viaggiare, è tempo di pensare a dove vorresti andare a settembre, quando le cose si saranno calmate un po’ calmate (Covid permettendo, ovviamente). Nel frattempo, ti diamo qualche dritta. Leggi: Vacanze a settembre: 5 mete nella natura I migliori posti da esplorare a settembre Portogallo : non può che essere inserito nella nostra lista dei migliori posti da visitare a settembre per l’enorme quantità di luoghi da visitare. In genere è una classica destinazione per brevi soggiorni. Ma, se hai più di un fine settimana a disposizione, potresti fare un tour più approfondito, perché vale assolutamente la pena, fidati. Vai alla scoperta della storica città di Coimbra ed esplora la sottovalutata Tavira e le coste più tranquille dell’Algarve orientale.

