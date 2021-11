Mare a novembre: le mete più ambite

Chi l’ha detto che a mare si può andare solo i mesi estivi? Noi vogliamo sfatare questo mito e portarvi con noi tra le mete di mare più ambite da raggiungere nel mese di novembre. Tanti di voi probabilmente staranno pensando che abbiamo perso il senno o si sentiranno attraversare da un brivido di gelo al pensiero di immergersi in mare in questo periodo. Eppure in Italia abbiamo avuto, fino ad una settimana fa, un tempo quasi estivo; e in Europa? Chissà! Chi ha la fortuna di vivere in paesi sul mare ha potuto notare con i suoi occhi che fino a una decina di giorni fa c’era gente a mare, in costume e intenta a farsi dei lunghi e rigeneranti bagni.

Mete di mare a Novembre: dove andare in Italia

Mare mare mare, ma che voglia di arrivare lì da te! Peccato che stiamo andando incontro all’inverno e ci vorranno ancora dei mesi prima di poterlo rincontrare; non è del tutto vero, anche a novembre si può andare a mare e in Italia, quest’anno, la gente ha potuto continuare ad andarci fino a qualche giorno fa, prima dell’arrivo di queste perturbazioni con conseguenti allerte meteo.

Calabria: la Calabria è stata meta gettonatissima sia per stranieri che per italiani stessi che nei fine settimana si sono stesi al sole dopo un bagno a mare; Puglia: lo stesso discorso vale per la Puglia con l’aggiunta dell’immancabile buon cibo; Sicilia: l’isola ospita milioni di turisti nei mesi estivi e a volte anche a novembre; Sardegna: per finire non può mancare la Sardegna con le sue spiagge bianche e le acque cristalline.

Mete di mare a Novembre: dove andare in Europa

Dopo aver dato un’occhiata alle mete di mare in Italia da raggiungere a novembre, passiamo a quelle europee:

Lisbona : i visitatori possono comunque beneficiare della calma tipica della bassa stagione e delle temperature ancora piacevoli;

: i visitatori possono comunque beneficiare della calma tipica della bassa stagione e delle Bonifacio, Corsica: La Riserva Marina delle Bocche di Bonifacio è uno spettacolo straordinario, tra fiordi, faraglioni di falesia bianca e case arrampicate sugli strapiombi;

Corsica: La è uno spettacolo straordinario, tra fiordi, faraglioni di falesia bianca e case arrampicate sugli strapiombi; Albania : La città albanese di Dhermi è nota soprattutto per le sue spiagge ed i litorali meravigliosi, forse anche proprio perché non è sicuramente assaltata dal turismo di massa;

: La città albanese di Dhermi è nota soprattutto per le sue spiagge ed i litorali meravigliosi, forse anche proprio perché non è sicuramente assaltata dal turismo di massa; Valencia: termiamo con Valencia, in Spagna, con le sue spiagge e il suo divertimento assicurato.

