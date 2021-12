Capodanno 2022: offerte viaggi

Siete pronti a leggere tutti i nostri consigli su come trascorrere questo Capodanno? Siete pronti a scoprire le offerte per i viaggi? Se non avete ancora deciso come e dove trascorrere il vostro Capodanno, siete nel posto giusto; oggi parliamo proprio di questo, di quali sono le mete migliori in cui trascorrere il primo dell’anno, cercando di suggerirvi le mete migliori, più economiche e che vi faranno trascorrere una vacanza indimenticabile. Come si dice, anno nuovo vita nuova e perché non iniziare una vita nuova in qualche bella città italiana che, forse, non avete ancora avuto modo di visitare oppure in qualche bella città europea? Per aiutarvi in questa ardua scelta, vi consigliamo qualche destinazione in Italia e in Europa, per sceglierla seguite l’istinto, non si sbaglia mai! Pronti? Restiamo in Italia o andiamo in qualche città europea?

Capodanno 2022: le migliori offerte in Italia

Il capodanno è la festa di tutti, c’è chi lo aspetta con ansia per dire addio al vecchio anno e dare il benvenuto ad uno nuovo con la stessa speranza, ogni anno, che porti gioia, salute e lavoro per tutti! Volete rimanere in Italia perché non volete allontanarvi troppo da casa o perché non avete molta disponibilità economica? Non temete, ce n’è per tutti e per tutti i gusti:

Capodanno a Roma: la nostra bella capitale con i suoi monumenti a capodanno diventa ancora più bella, lasciatevi trascinare anche voi dalla sua bellezza.

la nostra bella capitale con i suoi monumenti a capodanno diventa ancora più bella, lasciatevi trascinare anche voi dalla sua bellezza. Capodanno a Milano : anche la bella Milano, la capitale della moda ha tanto da offrire soprattutto nei periodi di festa, un giro alla galleria Vittorio Emanuele o in piazza Duomo.

: anche la bella Milano, la capitale della moda ha tanto da offrire soprattutto nei periodi di festa, un giro alla galleria Vittorio Emanuele o in piazza Duomo. Capodanno a Torino: la città della Mole Antonelliana vi aspetta per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019.

la città della Mole Antonelliana vi aspetta per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019. Capodanno in Trentino: non perdetevi il suggestivo paesaggio montano, impreziosito dalla magia della neve e non potete perdervi i caratteristici mercatini che affollano le piazze di ogni singola città.

E se voleste partire per qualche meta europea?

Capodanno 2022: le migliori offerte in Europa

Se avete la possibilità di spostarvi dall’Italia e andare a festeggiare il vostro capodanno in qualche capitale europea, non vi resta che scegliere quella che più vi ispira tra quelle che vi elenchiamo:

Capodanno a Barcellona : se siete amanti dell’arte, è la città che fa per voi, se siete fan di Messi marcatelo a uomo.

: se siete amanti dell’arte, è la città che fa per voi, se siete fan di Messi marcatelo a uomo. Capodanno ad Amsterdam: è la capitale, in assoluto, del divertimento, pensate a capodanno cosa non si farà.

è la capitale, in assoluto, del divertimento, pensate a capodanno cosa non si farà. Capodanno a Londra: è una delle più belle capitale europee e vi aspetta con il suo Eye of London, il Big Ben e, se siete fortunati, anche la queen Elisabetta.

è una delle più belle capitale europee e vi aspetta con il suo Eye of London, il Big Ben e, se siete fortunati, anche la queen Elisabetta. Capodanno a Parigi: se siete romantici e apprezzate l’arte, è la capitale che fa per voi.

Cosa aspettate? Correte a prenotare il vostro viaggio!