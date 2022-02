Praga è la capitale della Repubblica Ceca ma soprattutto del divertimento! Ci si arriva con voli della durata di poche ore e dal costo davvero contenuto: una vera chicca per chi decide di trascorrere un weekend fuori all’insegna della birra e delle visite in città! Le attività gratuite o comunque low cost sono davvero tantissime: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Se ti affacci per la prima volta a Praga ci sono delle attrazioni che proprio non puoi perdere: in questa guida 5 consigli per godere al massimo di questa splendida capitale europea.

Cosa fare a Praga: attività da non perdere

Ecco un elenco delle 5 attività da fare assolutamente una volta arrivati a Praga:

Il ponte Carlo: amatissimo dagli innamorati di tutto il mondo, questo ponte collega Malastrana con la Città Vecchia ed è sempre animato da artisti di strada. Circondato da tre torri amalia con la sola presenza di musicisti, artigiani e vista mozzafiato! Quando sei lì guardati intorno e godi della vista di statue dedicate ad eroi, cavalieri e da tutte le figure mitiche che animano le leggende della capitale ceca. Il Castello di Praga: avvolto nel mistero e nella bellezza questo castello è preceduto solo dalla sua fama. Lunghe strade ripide ci conducono alla scoperta di questo santuario in cui convivono le due anime di Praga, quella sacra e quella profana, dove gli alchimisti voluti da Rodolfo II cercavano l’elisir di lunga vita e la formula magica per trasformare i metalli in oro. Senza successo, ça va sans dire. Il Klementinum: un complesso di stanze barocche che include la Sala della Biblioteca (rimarrai davvero a bocca aperta, garantito!), la Cappella degli Specchi e la Torre Astronomica da cui si gode una vista a 360° su Praga. Se sei in compagnia della tua dolce metà, questo è il luogo giusto per fare una romantica dichiarazione d’amore. Bugsy’s Bar: non solo visite turistiche ma anche bar e divertimento; con un assortimento di più di 300 cocktails questo non è il luogo giusto per te se hai un’indole indecisa ma se ti piace cambiare e provare nuove esperienze, non puoi assolutamente perdertelo! Beergek: per chi non lo sapesse, Praga è una vera e propria capitale della birra! Qui potrai testare una vasta selezione di prodotti artigianali a base di luppolo, in uno dei posti più conosciuti della capitale. Lasciati andare ad una serata di nuovi sapori, conoscendo gli abitanti del posto e confondendoti con loro.

Praga ti aspetta, è già ai tuoi piedi!