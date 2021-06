Tra Green Pass e vaccinazioni aperte a tutte le fasce, la voglia di prendere un treno e fuggire verso mete estive è forte. E visto che oramai l’estate è ufficialmente iniziata, ecco i migliori sconti su trolley e zaini da viaggio che Amazon ha in serbo per voi al Prime Day 2021.

Il Trolley Giusto

Viaggiare leggeri o con tutti i comfort? C’è chi si porta dietro tutto il cambio di stagione e avrebbe bisogno degli sherpa, e chi invece mette spazzolino e mutande nel marsupio, ed è pronto per l’avventura. A prescindere dal tipo di viaggiatore, in media tutti abbiamo bisogno di un trolley.

Ed è importante ricordare sempre anche le limitazioni che incontreremo durante il tragitto. Cose come la nuova politica di EasyJet che, col biglietto standard, ora impone un bagaglio a mano piccolo (dimensioni max. 45 x 36 x 20 cm comprese ruote e maniglie), da sistemare sotto il sedile di fronte.

Lo Zaino Giusto

Per scegliere uno zaino, è fondamentale tenere a mente caratteristiche quali: grandezza, materiale impiegato, tipo di apertura, funzionalità Aggiuntive, livello di sicurezza e ovviamente prezzo e estetica. Se possibile però, il consiglio che vi diamo è di scegliere sempre almeno un modello semi-waterproof che possa reggere a qualche schizzo d’acqua. Con tutti i gadget elettronici che ci portiamo dietro, basta letteralmente un’onda anomala per fare centinaia di Euro di danni.

Se l’aeroporto è la vostra seconda casa, invece, optate per prodotti compatibili TSA così che l’agente di turno possa ispezionarne il contenuto senza distruggere i meccanismi di chiusura. Detto ciò, ecco i migliori prodotti più scontati di questo Prime Day. E ricordate che la promo dura fino alla mezzanotte del 22 giugno.

