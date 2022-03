In tantissimi sognano di spostarsi all’estero per apprendere meglio una lingua e lanciarsi sul mercato del lavoro con questa nuova skill. Uno scambio culturale è un programma formativo che prevede che tu rimanga all’estero per un lungo periodo per consolidare e migliorare le tue competenze linguistiche. Anche se la parte dell’apprendimento è quella fondamentale, c’è da dire che lo scambio culturale ti permette anche in entrare in contatto con realtà nuove, immergendoti nella cultura del luogo e uscendo dalla tua comfort zone. Sarebbe perfetto per te se fossi una persona che ama mettersi alla prova, che investe tutte le sue energie in nuovi progetti e che sogna un futuro all’estero parlando una lingua diversa da quella di origine. Questo genere di esperienza rappresenta un unicum nella vita dello studente e solo provandola potrai capire quanto potrebbe essere positiva per te.

Scambi Culturali: di cosa si tratta?

Ci sono moltissime organizzazioni che ti preparano a questa esperienza e si occupano di tutta la parte logistica, informati online per capire quale sia la migliore per te. Intanto puoi partire definendo quale tipo di esperienza vuoi fare:

Frequentare un semestre all’estero : se sei al liceo, puoi scegliere di andare a studiare per un periodo fuori per migliorare la lingua. Di norma in questi casi vieni inserito in una Scuola Superiore locale e accolto da una famiglia ospitante, vivendo un’esperienza straniera davvero immersiva ed esaltante.

: se sei al liceo, puoi scegliere di andare a studiare per un periodo fuori per migliorare la lingua. Di norma in questi casi vieni inserito in una Scuola Superiore locale e accolto da una famiglia ospitante, vivendo un’esperienza straniera davvero immersiva ed esaltante. Vacanza Studio all’estero : questo tipo di esperienza riguarda i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni; molte organizzazioni prevedono la possibilità di farti studiare in Istituti locali mentre una famiglia del luogo ti ospita per qualche settimana o addirittura un’intera estate.

: questo tipo di esperienza riguarda i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni; molte organizzazioni prevedono la possibilità di farti studiare in Istituti locali mentre una famiglia del luogo ti ospita per qualche settimana o addirittura un’intera estate. Università all’estero: se stai finendo il liceo e sogni di proseguire fuori, ci sono tantissime università disposte ad accoglierti. Controlla i requisiti d’ingresso, probabilmente ti verrà richiesto un certificato di lingua e forse dovrai sostenere un esame ma poi potrai trascorrere tutti i tuoi anni universitari a formarti in un altro Paese.

La decisione di fare uno scambio culturale ti cambia la vita: ti permette di capire tantissimo su te stesso, sul lavoro dei tuoi sogni e sul tuo futuro. Non lasciartela scappare!

