Umbria e i suoi borghi: cosa sapere

Lo sapevate che tra i luoghi più belli d’Italia da visitare in autunno, c’è l’Umbria con i suoi borghi pittoreschi? La regione, con le sue bellissime colline piene di ulivi e di vigneti e le sue città piene d’arte, è la meta ideale da visitare tutto l’anno. Potrete scoprire dei piccoli e tranquilli centri storici, conoscerne le tradizioni e i segreti e assaggiare i sapori delle specialità locali. Nei pomeriggi in cui il sole tramonta prima potrete ammirare la magia e il fantastico panorama dove la luce color oro del sole illumina gli edifici in pietra.